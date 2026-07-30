Con la fine di luglio alle porte, il mercato NBA si anima con nuovi rumor che coinvolgono alcuni dei protagonisti più discussi dell’offseason. Peyton Watson, restricted free agent dei Denver Nuggets, è al centro dell’attenzione dei Milwaukee Bucks. I Bucks sarebbero la squadra più interessata, ma per la conclusione dell’affare è necessario uno scambio con firma (sign-and-trade). I Nuggets chiedono almeno due prime scelte al draft in cambio.

La situazione di Watson si inserisce in un contesto finanziario complesso per Denver, che ha pareggiato l’offerta di Oklahoma City per Spencer Jones, portando la franchigia oltre il secondo luxury tax apron.

Milwaukee dispone di una traded player exception da 25,5 milioni di dollari, utile per l’assorbimento di salario, e può offrire giovani giocatori come contropartita.

Mathurin e Harden: movimenti di mercato

Bennedict Mathurin, attualmente ai Los Angeles Clippers, è un altro nome caldo. I New Orleans Pelicans e un’altra squadra non identificata hanno manifestato interesse. La formula più probabile è il sign-and-trade, oppure i Pelicans dovrebbero liberare spazio salariale per un’offerta che i Clippers non possano pareggiare. La situazione resta fluida.

James Harden, invece, intende tornare ai Cleveland Cavaliers con un contratto breve (non più di due anni). L’obiettivo dei Cavaliers è aggiungere un elemento di valore al roster, mantenendo il monte salari al di sotto del secondo luxury tax apron, per evitare penalizzazioni.

Il contesto delle trattative

Il mercato NBA di questa estate è caratterizzato dalla complessità delle trattative, condizionate dai vincoli salariali del nuovo CBA e dalla gestione del luxury tax apron. La posizione dei Denver Nuggets su Peyton Watson riflette la volontà di non cedere facilmente i propri giovani senza un adeguato ritorno in scelte future. Milwaukee, con la sua ampia traded player exception, potrebbe soddisfare le richieste dei Nuggets, ma resta da vedere fino a che punto sarà disposta a spingersi per Watson.

Per Mathurin e Harden, le rispettive situazioni dipendono dalle strategie di gestione salariale delle squadre e dalla capacità di trovare l’incastro giusto tra esigenze tecniche e limiti regolamentari. Il mercato resta aperto a possibili sorprese e a diversi scenari in evoluzione.