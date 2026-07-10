Il ciclista belga Tim Merlier ha conquistato una brillante vittoria in volata nella settima tappa del Tour de France, che ha collegato Hagetmau a Bordeaux. Merlier si è imposto con autorità, superando il norvegese Søren Wærenskjold e l'eritreo Biniam Girmay in un finale al cardiopalma. Nonostante l'intensa competizione tra i velocisti, Tadej Pogacar ha saputo mantenere saldamente la sua maglia gialla, conservando un significativo vantaggio di 2 minuti e 42 secondi sul suo principale rivale, Jonas Vingegaard.

La volata decisiva a Bordeaux

La frazione odierna, lunga 175 chilometri, si è rivelata un terreno ideale per gli specialisti dello sprint, culminando con uno sprint finale estremamente combattuto e avvincente.

È stato Tim Merlier, portacolori del team Soudal Quick-Step, a dimostrare la maggiore potenza e tempismo, tagliando per primo il traguardo. Alle sue spalle, il norvegese Søren Wærenskjold, in forza alla Uno‑X Mobility, ha conquistato la seconda posizione, mentre il talentuoso eritreo Biniam Girmay, del NSN Cycling Team, ha completato il podio. Il leader della classifica generale, Tadej Pogacar, è giunto al traguardo nel gruppo principale, senza rischiare e senza perdere prezioso terreno, consolidando così la sua posizione di vertice.

Classifica generale: Pogacar saldamente in testa

Con la conclusione della settima tappa, la situazione ai vertici della classifica generale del Tour de France rimane invariata, con Tadej Pogacar che continua a dominare la corsa.

Il ciclista sloveno detiene un solido margine di 2 minuti e 42 secondi su Jonas Vingegaard, che occupa la seconda posizione. Al terzo posto si conferma il compagno di squadra di Pogacar, Isaac Del Toro, con un distacco di 3 minuti e 27 secondi. Questa tappa, caratterizzata da un percorso prevalentemente pianeggiante, ha permesso ai velocisti di mettersi in mostra, mentre i favoriti per la vittoria finale hanno gestito le energie in vista delle prossime sfide. La corsa proseguirà domani con un'altra frazione che si preannuncia favorevole ai velocisti, con partenza da Périgueux e arrivo a Bergerac.

Merlier, la prima vittoria di tappa

L'arrivo a Bordeaux, una delle città più iconiche nella storia del Tour de France, ha regalato a Tim Merlier la sua prima vittoria di tappa in questa edizione.

Un successo atteso, dopo che il ciclista belga aveva già sfiorato la vittoria in precedenti occasioni, dimostrando la sua eccellente condizione fisica. Il percorso, prevalentemente pianeggiante, si è confermato ideale per le sue caratteristiche di sprinter puro. La tappa ha visto il gruppo procedere compatto per gran parte del tragitto, con le squadre dei velocisti impegnate a controllare la corsa e a preparare lo sprint finale. Tadej Pogacar, dal canto suo, ha continuato a gestire la sua leadership con intelligenza, mantenendo invariato il suo vantaggio di 2 minuti e 42 secondi su Jonas Vingegaard, un margine che gli consente di guardare con fiducia alle prossime tappe.