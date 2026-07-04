Una delle sorprese più eclatanti della prima settimana di Wimbledon ha visto protagonista Elise Mertens, la tennista belga che ha saputo imporsi con autorità sulla seconda testa di serie, la campionessa Elena Rybakina. Con un risultato finale di 7‑6(4), 6‑1, Mertens ha non solo assicurato il suo posto agli ottavi di finale del prestigioso torneo per la quarta volta in carriera, ma ha anche firmato un'impresa destinata a rimanere negli annali di questa edizione.

Il trionfo sul campo centrale

La vittoria di Mertens, maturata sul campo centrale, assume un significato ancora più profondo se si considera che ha interrotto una serie negativa di ben sei sconfitte consecutive contro Rybakina.

Questo successo rappresenta la sua prima affermazione in cinque anni contro la forte giocatrice kazaka e, fatto ancor più rilevante, la sua prima vittoria in assoluto contro una Top 10 sul prato erboso, una superficie che richiede abilità e adattamento specifici. Il primo set è stato un vero e proprio duello, combattuto punto su punto fino al tiebreak, dove la determinazione di Mertens le ha permesso di chiudere con un convincente 7‑4. Nel secondo parziale, la belga ha mostrato una superiorità schiacciante, prendendo saldamente il controllo del gioco e infliggendo un netto 6‑1 alla campionessa di Wimbledon del 2022, dimostrando una forma fisica e mentale impeccabile.

Le parole di una vittoria storica

Al termine di un incontro che l'ha vista grande protagonista, una visibilmente emozionata Elise Mertens ha condiviso le sue sensazioni. “Definitely one of the biggest wins of my career—especially here at Wimbledon,” ha dichiarato con enfasi. “I’m just very, very pleased about my performance today. It’s the most iconic tournament, the most iconic venue. So much history, especially on this court. I’m taking it all in today.” Le sue parole riflettono la consapevolezza dell'importanza di questo trionfo, ottenuto sul palcoscenico più iconico del tennis mondiale, un luogo intriso di storia e di momenti indimenticabili.

Le conseguenze per la classifica mondiale

Per Elena Rybakina, la sconfitta ha avuto ripercussioni significative non solo sul suo percorso a Wimbledon.

La vincitrice dell'Australian Open di quest'anno e campionessa uscente di Wimbledon 2022, arrivava al torneo con l'obiettivo di raggiungere almeno i quarti di finale, un traguardo indispensabile per avere una concreta possibilità di superare Aryna Sabalenka e conquistare la vetta della classifica mondiale. La sua eliminazione anticipata ha dunque infranto questa ambizione, modificando gli equilibri nella corsa al primo posto.

La strategia vincente di Mertens

Durante il match, Rybakina ha mostrato una prestazione che è apparsa sottotono, in particolare sul Court One, non riuscendo a esprimere il suo consueto gioco potente. Al contrario, Mertens ha saputo sfruttare al meglio la sua maggiore varietà di gioco e la sua notevole consistenza per mettere in difficoltà l'avversaria.

La belga, che detiene il titolo di campionessa in carica nel doppio a Wimbledon, ha dimostrato grande lucidità tattica e determinazione, culminata in una fase dominante del secondo set in cui ha conquistato ben nove punti consecutivi. Nonostante un comprensibile pizzico di tensione nel momento di servire per il match, Mertens ha chiuso l'incontro con un ace, sigillando una vittoria memorabile. Il suo percorso nel torneo proseguirà ora contro la tennista ceca Marie Bouzkova, in un incontro che si preannuncia altrettanto impegnativo e ricco di spunti.