Il commissario tecnico del Messico, Javier Aguirre, ha rassegnato le dimissioni dopo l'eliminazione dai Mondiali. La decisione è giunta a seguito della sconfitta per 3-2 contro l’Inghilterra negli ottavi di finale, disputati allo stadio Azteca di Città del Messico. Aguirre ha commentato l’esito assumendosi la piena responsabilità: “I giocatori vincono le partite, gli allenatori le perdono. Io ho perso la partita”, ha dichiarato. Ha aggiunto che “il sogno è finito”, esprimendo orgoglio per il percorso e salutando dopo “cinque partite indimenticabili”.

Rafa Marquez nuovo CT

Il ruolo di commissario tecnico sarà ricoperto da Rafa Marquez, ex difensore. Aguirre ha manifestato grande stima e fiducia nel successore, definendolo “più che qualificato” e una “persona di valore, un grande allenatore”. Ha sottolineato il loro legame professionale, avendolo avuto prima come giocatore e poi come collega, augurandogli di “fare meglio”.

Il ciclo mondiale di Aguirre

L’edizione 2026 dei Mondiali ha segnato la terza partecipazione consecutiva di Aguirre alla guida del Messico. Le precedenti eliminazioni agli ottavi sono avvenute nel 2002 (Stati Uniti) e nel 2010 (Argentina). Anche in questa occasione, il cammino si è interrotto agli ottavi contro l’Inghilterra, concludendo un ciclo significativo.

Aguirre ha ribadito il suo “grande orgoglio” per le “cinque partite indimenticabili”.

Successione federale pianificata

La nomina di Rafa Marquez come nuovo commissario tecnico era già stata pianificata dalla Federazione messicana. Il direttore delle selezioni nazionali, Duilio Davino, aveva confermato che Marquez avrebbe assunto l’incarico al termine dei Mondiali. Marquez, assistente tecnico dal luglio 2024, era stato inserito nel progetto fin dall’inizio del ciclo mondiale per garantire una transizione fluida.