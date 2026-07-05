Il terzo incontro tra i New York Mets e gli Atlanta Braves, al Truist Park di Atlanta, è stato rinviato per avverse condizioni meteo. La partita, fissata per le 12:30 ora locale, è stata posticipata a causa di forti rovesci e umidità. Il campo è stato coperto dal telo trenta minuti prima dell'orario.

Il ritardo è stato confermato, con aggiornamenti previsti. Le previsioni indicano pioggia almeno fino alle 13:00, con un 40% di probabilità di precipitazioni nel pomeriggio. Una finestra favorevole intorno alle 14:00 è attesa per l'inizio del match, quando le condizioni dovrebbero migliorare.

Le previsioni meteo

Il clima di Atlanta è imprevedibile, con rovesci improvvisi. Gli addetti ai lavori hanno sottolineato che la copertura del campo trenta minuti prima del lancio non è mai un buon segno. Se la partita iniziasse intorno alle 14:00, il rischio di ulteriori interruzioni dovrebbe essere contenuto fino al tardo pomeriggio, prima di nuovi temporali previsti tra le 18:00 e le 19:00.

Nonostante il rinvio, la volontà è di disputare l'incontro oggi. Motivata dalle previsioni per lunedì, che indicano temporali, rendendo difficile l'eventuale doppio incontro in caso di ulteriore posticipo.

Situazione squadre e copertura TV

La serie tra Braves e Mets è cruciale per la NL East. Gli Atlanta Braves puntano a consolidare la posizione, i New York Mets cercano una svolta.

Nolan McLean (5-5, 3.78 ERA) cerca di mantenere la striscia positiva. Juan Soto, fresco di prima selezione all'All-Star Game, vanta .320/.460/.580 con tre fuoricampo e sette RBI nelle ultime quindici partite. Prima dell'incontro, i Mets hanno promosso il rilievo Guillermo Zuñiga dalla Triple-A.

Per gli appassionati, la partita è disponibile su NBC e Peacock. Accessibile anche in streaming con abbonamento. I tifosi potranno così restare aggiornati e non perdere l'atteso confronto tra queste due importanti rivali.