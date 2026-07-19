I New York Mets non hanno alcuna intenzione di cedere il loro interbase di punta, Francisco Lindor, prima della scadenza del mercato estivo. Questa decisione è supportata da una serie di fattori determinanti che rendono un eventuale scambio estremamente improbabile, se non impossibile.

Il peso del contratto di Francisco Lindor

Uno dei principali ostacoli a qualsiasi operazione di mercato che coinvolga Lindor è il suo oneroso contratto. Il giocatore percepisce un ingaggio di 32,4 milioni di dollari per la stagione in corso e per ciascuna delle prossime stagioni.

Questo impegno finanziario si traduce in un totale residuo che supera i 160 milioni di dollari. È difficile immaginare che un'altra franchigia possa o voglia accollarsi un tale fardello economico per un atleta che ha già consolidato la sua carriera e raggiunto traguardi significativi.

Clausola di no-trade: il potere decisionale di Lindor

Francisco Lindor gode di una clausola di no-trade completa, un diritto che gli deriva dall'aver giocato per almeno dieci stagioni in Major League Baseball e almeno cinque con la stessa squadra. Questa condizione gli conferisce un controllo assoluto su qualsiasi potenziale trasferimento. In pratica, Lindor ha la facoltà di porre il veto su ogni proposta di scambio, rendendo di fatto impossibile per i Mets finalizzare un accordo senza il suo esplicito consenso.

La sua volontà di rimanere a New York, dove si trova bene, rafforza ulteriormente questa posizione.

Un pilastro fondamentale per i Mets

Al di là degli aspetti contrattuali, Lindor rappresenta un elemento insostituibile nel roster dei Mets. La sua presenza è cruciale sia per le sue qualità difensive, che lo rendono uno dei migliori nel suo ruolo, sia per la sua vasta esperienza. Cedere un giocatore di tale calibro significherebbe privarsi di un vero e proprio punto di riferimento, sia in campo che all'interno dello spogliatoio, con un impatto negativo sulla leadership e sulla coesione della squadra.

Mancanza di alternative valide

Un altro fattore che complica un'eventuale cessione è la scarsità di alternative credibili per il ruolo di interbase all'interno del sistema dei Mets.

I giovani prospetti attualmente presenti nelle leghe minori non sono ancora considerati pronti per affrontare le sfide della Major League. Anche esplorando il mercato esterno, le opzioni disponibili non offrirebbero un rendimento garantito superiore a quello di Lindor, rendendo un eventuale scambio una mossa poco sensata dal punto di vista sportivo e strategico.

In sintesi, la combinazione di un contratto oneroso, la clausola di no-trade che gli conferisce un potere decisionale assoluto, il suo ruolo insostituibile come pilastro difensivo e leader, e la mancanza di alternative interne o esterne all'altezza, rende la permanenza di Francisco Lindor nei Mets una certezza. La sua importanza strategica per il futuro della franchigia e il suo esplicito desiderio di rimanere nella città di New York rafforzano ulteriormente questa posizione, rendendo ogni ipotesi di scambio priva di fondamento.