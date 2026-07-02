Il giovane tennista americano Michael Zheng, talento emergente proveniente dall'Ivy League, sta vivendo un momento eccezionale sui prestigiosi prati di Wimbledon. Dopo aver affinato le sue abilità sui campi duri di New York e aver raggiunto la finale junior nel 2022, Zheng ha dimostrato una notevole capacità di adattamento all'erba londinese, qualificandosi per il tabellone principale e conquistando per la prima volta il terzo turno di un Grande Slam.

Il ventiduenne, attualmente numero 144 del ranking mondiale, ha superato due incontri estenuanti, esibendo una grande solidità mentale e un servizio sempre più incisivo.

Nel suo esordio assoluto nel main draw di Wimbledon, Zheng ha sconfitto l'ex semifinalista del torneo, il britannico Cameron Norrie, con il punteggio di 6-7(7), 6-2, 6-7(2), 6-3, 7-6(10-4) dopo oltre quattro ore di battaglia sul Campo 2. Durante questo match, Zheng ha messo a segno 21 ace e ha salvato cinque delle sei palle break concesse, riuscendo persino a conquistare il pubblico di casa, che a fine partita lo ha acclamato a gran voce.

Un percorso di crescita e determinazione

Nel secondo turno, Zheng ha confermato il suo ottimo momento di forma superando il colombiano Nicolas Mejia in quattro set (6-7(4), 7-6(8), 6-1, 6-4) e quasi quattro ore di gioco, mantenendo un servizio impeccabile e annullando dodici palle break.

"Il mio obiettivo nelle qualificazioni era semplicemente entrare nel tabellone principale e avere la possibilità di giocare sui campi più importanti", ha dichiarato Zheng. "Da quando ho giocato qui da junior, il mio sogno era tornare a Wimbledon. Ora voglio solo giocare libero e continuare questa corsa".

Il passaggio dal circuito universitario, caratterizzato da incontri al meglio dei tre set con regole di punteggio differenti, al formato dei cinque set degli Slam, non è stato semplice. Tuttavia, Zheng sottolinea come la sfida sia principalmente mentale: "Direi che è più dura probabilmente mentalmente che fisicamente. Devi restare concentrato per tre o quattro ore ogni partita. L'effetto fisico si sente più il giorno dopo, ma durante il match, l'importante è essere solidi e non regalare punti all'avversario".

La prossima sfida e il segreto della fiducia in sé

Il prossimo, imponente ostacolo per Zheng sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero tre e semifinalista agli US Open 2025. "Sono cresciuto guardandolo giocare. Sono entusiasta, spero di avere un bel campo e di offrire una grande partita", ha commentato l'americano.

Il notevole percorso di Zheng è stato notato anche da altri protagonisti del tennis statunitense. Frances Tiafoe, ad esempio, lo ha soprannominato "Ivy’s Finest" in riferimento alla sua provenienza universitaria e alla sua capacità di giocare senza pressioni. Zheng attribuisce il suo successo a una solida fiducia in se stesso: "Penso che l'obiettivo di ogni partita che gioco sia vincere.

Avere quella fiducia in se stessi—sostenere se stessi contro chiunque si giochi—anche se significa quasi ingannarsi per credere di poter vincere quando le statistiche non lo dicono. Ma credo di entrare in ogni partita credendo di poter vincere. Quando scendo in campo con una mentalità da outsider, lottando per ogni punto e lasciando tutto lì".