Michela Moioli raggiunge un nuovo traguardo, questa volta fuori dalle piste da snowboard. La campionessa olimpica e mondiale di snowboard cross si è laureata in Scienze motorie e sportive all'Università degli Studi di Bergamo, completando un percorso universitario portato avanti parallelamente alla carriera agonistica.

La sportiva azzurra ha potuto conciliare allenamenti, gare e studio grazie al programma di dual career dell'ateneo, pensato per accompagnare gli atleti nella gestione di un doppio percorso formativo e sportivo.

"Ho imparato a organizzarmi e a credere negli obiettivi"

"Sono molto felice di aver concluso questo percorso", ha commentato Moioli.

"Quando l'ho iniziato non ero certa che sarei riuscita a portarlo a compimento, invece mi ha dato tantissimo: non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche perché mi ha insegnato a organizzarmi, a studiare, ad aprire la mente e a credere in un obiettivo anche di lungo periodo".

Il valore della doppia carriera

Già durante il Graduation Day dell'Università degli Studi di Bergamo del 7 giugno 2025, Moioli aveva raccontato l'importanza di affiancare allo sport un percorso culturale e accademico.

"Nel mio percorso sportivo ho sempre affrontato grandi sfide e carichi di lavoro intensi, ma ho sentito il bisogno di approfondire anche il lato culturale e teorico del mio impegno", aveva spiegato.

"Per questo, quando ho scoperto che UniBg offriva un corso in Scienze motorie con un programma dedicato agli atleti, mi sono buttata".

Il riconoscimento dell'Università di Bergamo

Il rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, Sergio Cavalieri, ha sottolineato il valore del risultato raggiunto dalla campionessa.

"La laurea di Michela Moioli rappresenta un risultato di grande valore, non solo per il prestigio del suo percorso sportivo, ma per il significato che assume come esempio di determinazione, impegno e capacità di conciliare due percorsi altamente sfidanti".