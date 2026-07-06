Il presidente argentino Javier Milei, noto appassionato di calcio ed ex portiere, ha voluto celebrare la sorprendente sconfitta del Brasile contro la Norvegia ai Mondiali 2026, unendosi ai festeggiamenti dei tifosi albicelesti. In particolare, Milei ha espresso un sentito elogio al centravanti norvegese Erling Haaland, definendolo un "gigante" e un "vichingo".

L'omaggio social di Milei a Haaland

Direttamente da San Paolo, il presidente Milei ha utilizzato il suo profilo Instagram per condividere una fotografia significativa. L'immagine ritraeva la maglia numero nove del Manchester City, recante le firme di tutta la squadra inglese.

Sotto lo scatto, Milei ha aggiunto un commento entusiasta: "Guardate la firma sulla destra, insieme al numero 9… Vichingo, sei un gigante". Questo messaggio ha evidenziato l'ammirazione del capo di Stato argentino per la prestazione del bomber norvegese.

Il significato di un elogio inatteso

Il post di Milei assume un rilievo particolare, giungendo in un momento di grande fermento calcistico. La Norvegia, infatti, ha clamorosamente eliminato il Brasile dai Mondiali, un risultato che ha generato un'onda di reazioni in tutto il mondo sportivo. Il commento del presidente argentino, oltre a celebrare la straordinaria prestazione di Haaland, veicola un profondo valore simbolico. Rappresenta il gesto di un capo di Stato che riconosce pubblicamente il talento di un avversario, superando le rivalità sportive e sottolineando la dimensione globale e unificante dello sport.

Un gesto che evidenzia come il calcio possa essere un ponte tra culture e nazioni diverse.

Erling Haaland: il "gigante vichingo" dei Mondiali

Erling Haaland è indubbiamente emerso come una delle figure più iconiche e carismatiche dei Mondiali 2026. Con la sua imponente stazza fisica e un innato fiuto del gol, il centravanti ha saputo trascinare la sua nazionale, la Norvegia, fino ai sedicesimi di finale, diventando un vero e proprio simbolo di forza e determinazione. La sua presenza in campo non è passata inosservata, anche grazie a rituali suggestivi che hanno catturato l'attenzione, come la celebre "vogata vichinga". Questo gesto, che ha coinvolto attivamente sia i tifosi che i compagni di squadra, è diventato un potente simbolo collettivo di identità e orgoglio nordico, rafforzando il legame tra la squadra e la sua gente.

Ma oltre all'evidente aspetto fisico e alla sua potenza atletica, Haaland ha rivelato un lato meno conosciuto e più inaspettato della sua personalità. Il calciatore norvegese si è dimostrato un appassionato di meditazione e tecniche di rilassamento mentale. Questa combinazione unica gli ha permesso di coniugare in modo esemplare la sua straordinaria potenza fisica con una notevole serenità interiore. In tal modo, Haaland incarna perfettamente l'immagine del "gigante gentile", un leader in campo che guida la sua squadra non solo con la forza, ma anche con un notevole equilibrio e una mente lucida, dimostrando che la preparazione mentale è cruciale quanto quella fisica nel calcio moderno.