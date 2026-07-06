In una decisione che ha suscitato dibattito, il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha scelto di non schierare Neymar tra i titolari per l'importante incontro degli ottavi di finale del Mondiale 2026 contro la Norvegia. Il fuoriclasse brasiliano è stato nuovamente relegato in panchina, una scelta dettata da precise ragioni tattiche che hanno caratterizzato il suo impiego in questo torneo.

La strategia di Ancelotti e la gestione del gruppo

Il tecnico Carlo Ancelotti ha fornito spiegazioni dettagliate riguardo la sua decisione, riconoscendo che Neymar non è pienamente soddisfatto del suo ruolo limitato all'interno della squadra.

Nonostante ciò, Ancelotti ha voluto sottolineare l'esemplare condotta del giocatore, affermando che “si sta comportando molto bene, si allena estremamente bene”. Ha inoltre ribadito un principio fondamentale nella gestione di una squadra di alto livello: “nessun giocatore dovrebbe essere felice di stare in panchina”.

Il commissario tecnico ha elogiato la professionalità e l'atteggiamento di Neymar, descrivendolo come un elemento “rispettoso, gentile e amato dai compagni”. La sua presenza è considerata cruciale non solo per le sue indubbie qualità tecniche, ma anche per l'umiltà dimostrata, rendendolo “una figura importante” per l'equilibrio e lo spirito del gruppo.

Il percorso di Neymar nel Mondiale 2026

Il coinvolgimento di Neymar in questo Mondiale 2026 è stato finora caratterizzato da un impiego parziale. Il suo debutto nel torneo è avvenuto solamente nella fase a gironi, quando è subentrato al 76° minuto nella sfida contro la Scozia. Da quel momento, il fuoriclasse brasiliano non è più stato schierato tra i titolari, mantenendo un ruolo di riserva.

Ancelotti ha rivelato che il giocatore era consapevole di questa prospettiva fin dall'inizio. Durante la videochiamata di convocazione per il suo quarto Mondiale consecutivo, Neymar avrebbe risposto con grande disponibilità: “Nessun problema. Sarò un membro in più del gruppo e aiuterò”. A questa affermazione, il tecnico avrebbe replicato con chiarezza, definendo il concetto di aiuto in un contesto di squadra: “Aiutare significa anche restare in panchina”.

Decisione puramente tattica e impatto atteso

La scelta di escludere Neymar dall'undici iniziale è stata dettata esclusivamente da motivi tattici, escludendo qualsiasi problema fisico che potesse aver influenzato la decisione. Nonostante l'assenza di Lucas Paquetá, infortunato, avesse aperto uno spiraglio per un possibile ritorno del fuoriclasse tra i titolari, Ancelotti ha preferito mantenere la sua impostazione strategica.

Tuttavia, l'attesa per l'ingresso in campo di Neymar nel corso della partita è alta. Si prevede che il campione possa essere schierato nel secondo tempo, con la possibilità di affiancare Vinícius Júnior e di offrire un contributo decisivo per dare una svolta al match contro la Norvegia, sfruttando la sua capacità di cambiare il ritmo e l'esito della gara.