L’arbitro sloveno Slavko Vinčić, che ha diretto la finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna, è stato insignito del prestigioso Premio Internazionale Giulio Campanati. Questo importante riconoscimento lo ha designato come il miglior direttore di gara dell’intera competizione mondiale, evidenziando la sua eccellente performance sul campo.

Il Premio Giulio Campanati: Storia e Promotori

Giunto alla sua settima edizione, il premio è un omaggio alla memoria di Giulio Campanati, storico presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) dal 1972 al 1990.

L’assegnazione avviene per mano di una giuria qualificata, che include dirigenti sportivi, ex arbitri internazionali e giornalisti del settore. L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Amici di Giulio Campanati” e dalla sezione AIA di Milano “Umberto Meazza‑Giulio Campanati”, con il patrocinio della FIGC e de La Gazzetta dello Sport, a conferma della sua autorevolezza.

Il Consenso della Sezione AIA di Milano nel Voto

Per l’edizione 2026, Jacopo Ceccarelli, presidente della sezione AIA di Milano e membro della giuria, ha spiegato che il voto della sua sezione ha rappresentato il giudizio collettivo di oltre cinquecento associati. Questi hanno individuato i tre arbitri più meritevoli del Mondiale tramite un sondaggio online.

È significativo che il voto della sezione sia risultato pienamente coincidente con quello espresso dall’intera giuria, confermando l'ampio consenso per Vinčić come miglior arbitro del Mondiale.

Criteri di Valutazione e Frequenza di Assegnazione

Il Premio Giulio Campanati viene conferito con cadenza biennale al miglior arbitro delle fasi finali dei Campionati del Mondo o degli Europei di calcio. La sua promozione è curata dall’Associazione “Amici di Giulio Campanati” e dalla sezione AIA di Milano, con il patrocinio di FIGC e La Gazzetta dello Sport. La giuria valuta le direzioni di gara considerando il profilo tecnico, la condotta comportamentale e la preparazione fisico‑atletica, stilando una classifica dei tre arbitri più meritevoli. Il vincitore è colui che ottiene il maggior numero di preferenze.