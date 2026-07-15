Oggi, mercoledì 15 luglio 2026, il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta ospita la seconda semifinale dei Mondiali 2026: l'Argentina contro l'Inghilterra. In palio, un posto nella finalissima della rassegna iridata, co-organizzata da Stati Uniti, Messico e Canada. Un match cruciale.

Orario e probabili formazioni

Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21. L'Argentina, guidata dal CT Lionel Scaloni, si schiererà con un 4-3-1-2: Emiliano Martínez tra i pali; Molina, Lisandro Martínez, Romero e Tagliafico in difesa; De Paul, Paredes ed Enzo Fernández a centrocampo; Mac Allister trequartista; Messi e Álvarez in attacco.

L'Albiceleste punta sulla sua formazione per la finale.

L'Inghilterra di Thomas Tuchel risponderà con un 4-2-3-1: Pickford in porta; Konsa, Stones, Guehi e O’Reilly in difesa; Anderson e Rice in mediana; Saka, Bellingham e Gordon sulla trequarti; Harry Kane unica punta. I "Tre Leoni" cercheranno di sfruttare solidità e attacco per superare l'ostacolo argentino.

Dove vedere la semifinale: TV e streaming

La semifinale tra Argentina e Inghilterra sarà trasmessa in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai1 e su Dazn. Per lo streaming, gli appassionati potranno seguire la partita su Rai Play e sull'app di Dazn.

Il cammino verso la finale

Entrambe le squadre arrivano a questa fase dopo aver superato i quarti di finale con prestazioni convincenti.

L'Argentina ha battuto la Svizzera per 3-1, con le reti di Mac Allister, Álvarez e Lautaro Martínez. L'Inghilterra ha eliminato la Norvegia vincendo 2-1, grazie a una doppietta di Bellingham. Questi risultati confermano la forza delle due contendenti, pronte a lottare per un posto in finale.