L'attesa è palpabile ad Atlanta, dove oggi, mercoledì 15 luglio 2026, la Nazionale inglese si prepara ad affrontare l'Argentina in una semifinale dei Mondiali 2026. In palio c'è un posto nella finale di New York, dove ad attendere la vincente ci sarà la Spagna. La vigilia del match è stata caratterizzata da un'ondata di fiducia e provocazioni lanciate da alcune delle più illustri leggende del calcio inglese, che non hanno risparmiato frecciate agli avversari e, in particolare, al fuoriclasse Lionel Messi.

Le previsioni delle stelle inglesi

Tra le voci più decise, quella di Joe Cole, ex trequartista della Nazionale.

Intervenuto sul podcast “The Rest Is Football”, Cole ha espresso un pronostico audace riguardo al primo confronto di Messi con l'Inghilterra. "La prima volta di Messi contro l’Inghilterra? Lo metteremo a dormire, abbiamo troppa velocità per i punti di forza dell’Argentina. Li batteremo al 100%, lo sento nelle ossa", ha dichiarato con assoluta certezza, evidenziando la superiorità percepita della squadra dei Tre Leoni.

Anche Troy Deeney, ex attaccante del Watford, ha rincarato la dose su TalkSport, mostrando una fiducia incondizionata nella vittoria inglese. "Penso che strapazzeremo l’Argentina. Vinceremo almeno 2–0, comodamente", ha affermato, delineando uno scenario di netta affermazione per l'Inghilterra.

Un'icona del calcio inglese, John Terry, leggenda del Chelsea e della Nazionale, ha manifestato una serenità quasi disarmante. "L’Argentina non mi preoccupa. Non guardo l’Argentina e penso che siano migliori di noi. Giocatore per giocatore, siamo meglio dell’Argentina", ha sentenziato Terry, ribadendo la profonda convinzione nella forza individuale e collettiva della propria squadra.

A completare il coro di ottimismo, Gary Neville, ex difensore del Manchester United e ora stimato opinionista per SkySport UK, ha analizzato la situazione dal punto di vista tattico. "Con i difensori centrali che hanno, non riesco a immaginare che non segneremo almeno 2 gol. Siamo più veloci, più rapidi, abbiamo una squadra più forte", ha chiosato Neville, rafforzando l'idea di una superiorità fisica e tecnica che dovrebbe tradursi in un risultato ampiamente favorevole.

La storica rivalità tra Inghilterra e Argentina

Questa semifinale tra Inghilterra e Argentina è molto più di un semplice incontro calcistico; è un evento intriso di significati storici e simbolici che trascendono il campo da gioco. La profonda rivalità tra le due nazionali affonda le radici nel drammatico contesto della guerra delle Falkland del 1982.

Nel corso degli anni, questa contrapposizione si è arricchita di momenti iconici e indimenticabili, che hanno alimentato la tensione e la passione ad ogni nuovo confronto. Tra questi, spiccano episodi leggendari come il celebre gol della “Mano de Dios” di Diego Maradona ai Mondiali del 1986 e l'espulsione di David Beckham nel 1998. Tali eventi hanno contribuito a rendere ogni partita tra Inghilterra e Argentina un appuntamento imperdibile, carico di emozioni e di una rivalità che va ben oltre il mero risultato sportivo.