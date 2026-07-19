La Coppa del Mondo FIFA 2030 si preannuncia come un'edizione senza precedenti, destinata a unire tre continenti in una celebrazione globale del calcio. Il torneo principale sarà ospitato congiuntamente da Marocco, Portogallo e Spagna, segnando un'importante novità nella storia della competizione. A rendere ancora più speciale questa edizione, si aggiungeranno delle partite inaugurali celebrative in Uruguay, Argentina e Paraguay, un omaggio al centenario della prima Coppa del Mondo.

Il cuore del torneo: Marocco, Portogallo e Spagna

Il Consiglio della FIFA ha ufficialmente approvato la candidatura congiunta di Marocco, Portogallo e Spagna come paesi ospitanti principali per la Coppa del Mondo FIFA 2030.

Questa scelta rappresenta un passo significativo verso una maggiore inclusività e una rotazione geografica, garantendo che il prestigioso evento possa toccare diverse regioni del mondo. La proposta è stata selezionata come l'unica candidatura valida, evidenziando la sua solidità e la sua visione per il futuro del calcio internazionale. La decisione finale spetterà al Congresso FIFA, a seguito del completamento positivo del processo di valutazione.

Un omaggio storico: le celebrazioni in Sudamerica

Per celebrare il centenario della Coppa del Mondo FIFA, che vide la sua prima edizione disputarsi nel 1930, sono state previste delle speciali partite commemorative in Sudamerica. Uruguay, Argentina e Paraguay avranno l'onore di ospitare questi eventi inaugurali, rendendo un tributo alla storia e alle radici del torneo.

L'Uruguay, in particolare, fu il palcoscenico della primissima Coppa del Mondo, e questa iniziativa riconosce il suo ruolo fondamentale nella genesi della competizione. Sarà un momento di grande emozione, con una partita celebrativa che si terrà in ciascuno dei tre paesi sudamericani coinvolti, sottolineando il legame indissolubile tra il passato e il futuro del calcio mondiale.