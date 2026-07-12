Mentre i Mondiali del 2026 si avviano alla conclusione, l'attenzione si sposta già sull'edizione del 2030, per la quale la FIFA sta attivamente valutando l'ipotesi di un significativo ampliamento del torneo, portando il numero delle squadre partecipanti da 48 a 64. Questa possibilità, che promette di ridefinire il futuro della competizione calcistica più prestigiosa, è stata confermata direttamente dal presidente Gianni Infantino in un'intervista rilasciata alla testata svizzera Bluewin, le cui dichiarazioni sono state riprese anche dal New York Times.

Le ragioni dell'espansione secondo Infantino

Il presidente Infantino ha chiarito la visione alla base di questa potenziale rivoluzione, affermando che l'espansione del torneo è un tema cruciale che sarà "esaminato e discusso nelle commissioni competenti dopo questi Mondiali". Ha sottolineato l'importanza di organizzare una Coppa del Mondo che sia veramente globale, non limitata a "solo per Europa e Sudamerica". Secondo Infantino, "ogni paese dovrebbe avere la possibilità di sognare di partecipare al Mondiale", un principio che guida la sua spinta verso una maggiore inclusività. Ha inoltre evidenziato il successo dell'allargamento precedente, quello a 48 squadre, che ha dimostrato come "la qualità delle squadre è estremamente elevata e continua a migliorare in tutto il mondo".

Per il dirigente, offrire ai paesi meno quotati l'opportunità di competere a livello mondiale è un potente "stimolo per continuare a migliorare" e per elevare il livello del calcio globale.

La spinta del Sudamerica e il contesto del 2030

Un'espansione a 64 squadre avrebbe un impatto notevole, qualificando di fatto circa un quarto delle nazionali esistenti a livello globale. Ciò rappresenterebbe una chance aggiuntiva non solo per le cosiddette "piccole" del calcio mondiale, ma anche per federazioni di grande tradizione, come l'Italia, che non sono riuscite a qualificarsi nelle ultime tre edizioni del torneo. La proposta di un formato XXL trova un forte sostegno in Sudamerica. L'idea è stata inizialmente avanzata da un dirigente uruguaiano già a marzo dello scorso anno, per poi essere rilanciata con vigore a novembre 2025 da Alejandro Domínguez, che ricopre le cariche di presidente della Conmebol e vicepresidente della FIFA.

Tuttavia, questa prospettiva non sembra riscuotere lo stesso entusiasmo presso altre confederazioni, con la UEFA e la Concacaf che appaiono meno favorevoli all'ipotesi di un ulteriore allargamento.

La struttura dei Mondiali 2030 è già complessa e innovativa, prevedendo la partecipazione di sei nazioni ospitanti distribuite su tre continenti. Inizialmente, Uruguay, Argentina e Paraguay avranno l'onore di ospitare una partita ciascuno. Le restanti 101 gare, qualora il formato rimanesse a 48 squadre, si disputeranno tra Marocco, Portogallo e Spagna. L'adozione di un torneo extralarge a 64 squadre offrirebbe un vantaggio significativo ai paesi sudamericani coinvolti: permetterebbe a Uruguay, Argentina e Paraguay di ospitare ciascuno un intero girone.

Questa soluzione mitigerebbe il "lungo digiuno organizzativo" imposto dalle attuali regole FIFA, le quali stabiliscono che un continente può ospitare la Coppa del Mondo solo una volta ogni tre edizioni, limitando così le opportunità future per il Sudamerica.

L'idea di un Mondiale a 64 squadre è stata formalmente presentata durante una riunione del Consiglio FIFA nel marzo 2025, generando un notevole interesse tra i partecipanti. In quell'occasione, il presidente Infantino ha riconosciuto la necessità di "analizzare più da vicino" la proposta. La Conmebol ha ufficialmente avanzato la richiesta per un'edizione ampliata in occasione del centenario del torneo, motivando la sua posizione con la convinzione che un formato più grande "permetterà a tutti i paesi di vivere l'esperienza mondiale e nessuno sarà escluso dalla festa", rafforzando il carattere universale dell'evento.