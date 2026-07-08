L'Argentina ha compiuto un'impresa memorabile negli ottavi di finale dei Mondiali, battendo l'Egitto 3-2 dopo una rimonta spettacolare. La gara ad Atlanta ha visto la nazionale sudamericana recuperare un doppio svantaggio negli ultimi minuti. Il gol decisivo di Enzo Fernandez in pieno recupero ha scatenato l'entusiasmo in tribuna stampa e tra i tifosi.

Il match si era messo in salita per l'Albiceleste, con l'Egitto in vantaggio al 15° minuto grazie a Yasser Ibrahim. Un secondo gol egiziano è stato poi annullato dal VAR. Nonostante le difficoltà, la squadra di Lionel Messi non si è arresa.

Nel finale, Cristian Romero ha accorciato le distanze con un colpo di testa al 79° minuto. All'83°, Messi ha pareggiato, realizzando il suo ottavo gol nel torneo e il ventunesimo complessivo ai Mondiali.

Il Trionfo di Fernandez e l'Esultanza

La rimonta si è completata nei minuti di recupero con la rete del 3-2 di Enzo Fernandez. In tribuna stampa, la reazione è stata travolgente: Pablo Giralt, noto radiocronista e telecronista argentino, è esploso di gioia. Alle sue spalle, Carlos Tevez e Sergio Aguero hanno festeggiato con maggiore compostezza. L'atmosfera era carica di emozione, tra urla, lacrime e abbracci.

Per Messi, la partita è stata un ottovolante emotivo: nel primo tempo ha fallito un rigore, respinto dal portiere egiziano, e ha poi colpito il palo su un secondo tentativo dagli undici metri.

Nonostante ciò, il capitano argentino ha saputo trascinare la squadra, chiudendo la gara in lacrime al triplice fischio.

La Determinazione Argentina e il Prossimo Ostacolo

Al termine dell'incontro, Julian Alvarez ha sottolineato la determinazione della squadra: «Il cuore degli argentini è una spinta costante che ci fa andare avanti, dando il massimo fino alla fine. Onestamente, sul 2-0, sembravamo un po' battuti. Mancava poco, ma riusciamo sempre a trovare qualcosa in più lottando fino all'ultimo».

L'Egitto ha espresso amarezza per decisioni arbitrali. Il tecnico Hossam Hassan ha dichiarato: «Siamo stati trattati ingiustamente oggi... Abbiamo subito un'ingiustizia». L'Argentina, forte di questa vittoria, affronterà la Svizzera nel prossimo turno, a Kansas City.