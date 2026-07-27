Trionfo italiano nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma di Hong Kong. Martina Favaretto conquista il titolo mondiale battendo in finale la connazionale Arianna Errigo, al termine di un derby azzurro che regala all'Italia una doppietta sul podio.

Favaretto campionessa del mondo

La 24enne veneta si impone per 15-7 e conquista il primo titolo mondiale della carriera. Al termine dell'assalto sono arrivate le lacrime di gioia e un emozionante abbraccio con Arianna Errigo, atleta simbolo della scherma italiana.

Errigo da record

A 38 anni, la capitana azzurra torna sul podio iridato per la 24ª volta, a 17 anni di distanza dalla sua prima medaglia mondiale conquistata ad Antalya nel 2009.

Italia al comando del medagliere

Con il risultato ottenuto nel fioretto femminile, l'Italia chiude il programma delle gare individuali dei Mondiali in testa al medagliere.

Il bottino complessivo è di cinque medaglie: un oro e quattro argenti.