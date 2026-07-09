Momenti di forte tensione hanno caratterizzato il post-partita di Argentina-Egitto, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Dopo la vittoria dell'Albiceleste per tre a due, il commissario tecnico egiziano, Hossam Hassan, ha reagito in modo acceso alla provocazione di un tifoso argentino che sventolava una bandiera di Israele nella sua direzione.

La gara, disputata ad Atlanta, era stata già segnata da un clima nervoso e da numerosi episodi contestati. Dopo la rimonta subita dalla sua squadra, Hassan ha dapprima intimato al tifoso di abbassare la bandiera, poi ha mimato uno sputo verso il vessillo israeliano.

La sua rabbia si è poi rivolta a un fotografo, accusato di avergli puntato la fotocamera troppo vicino al volto. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l'intervento del personale di sicurezza per prevenire ulteriori contatti.

Il contesto politico e le dichiarazioni di Hassan

La tensione tra Hassan e parte del pubblico argentino si inserisce in un contesto di significati politici profondi. In precedenza, il ct egiziano aveva dichiarato in conferenza stampa: “Se una persona, in qualsiasi parte del mondo, non prova compassione per il popolo palestinese, allora ha perso parte della sua umanità”. Questa affermazione aveva già suscitato attenzione, soprattutto perché, nel turno precedente, Hassan era stato immortalato con la bandiera palestinese dopo la vittoria contro l'Australia.

La presenza della bandiera israeliana tra il pubblico, agitata proprio contro il tecnico egiziano, ha assunto un forte valore simbolico, contribuendo ad accendere ulteriormente gli animi nel post-partita.

L'intervento della sicurezza e lo staff tecnico

Mentre Hossam Hassan si dirigeva verso gli spogliatoi, la sua reazione alla bandiera israeliana è stata notata dal personale di sicurezza, che è intervenuto per trattenerlo e impedire uno scontro fisico. Testimoni hanno riferito che anche il fratello e assistente allenatore, Ibrahim Hassan, è stato coinvolto in un alterco con un fotografo, prima che entrambi lasciassero l'area. L'episodio ha aggiunto una dimensione politica e di tensione all'amaro addio dell'Egitto al torneo mondiale.