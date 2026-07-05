Un duro colpo scuote la nazionale colombiana alla vigilia degli ottavi di finale del Mondiale. L'attaccante Jhon Córdoba, elemento fondamentale dell'attacco e schierato come titolare nella recente e cruciale sfida contro il Ghana, è stato costretto ad abbandonare il campo nei primissimi minuti di gioco. La causa è un grave infortunio all'adduttore sinistro, la cui diagnosi è stata impietosa: uno stop forzato di almeno quattro settimane, che lo esclude in maniera definitiva dal prosieguo del prestigioso torneo internazionale. Questa assenza rappresenta una perdita significativa per la squadra, che dovrà affrontare le fasi eliminatorie senza uno dei suoi punti di riferimento offensivi.

Il momento cruciale dell'infortunio in campo

Il drammatico episodio che ha coinvolto Jhon Córdoba si è verificato durante l'intensa partita che ha visto la Colombia confrontarsi con la nazionale del Ghana. Dopo appena pochi minuti dal fischio d'inizio, l'attaccante ha avvertito un acuto problema muscolare all'adduttore sinistro, rendendo di fatto impossibile la sua permanenza sul terreno di gioco. La sua uscita anticipata ha richiesto una sostituzione immediata da parte dello staff tecnico colombiano: al suo posto è subentrato Luis Suárez, chiamato a ricoprire il delicato ruolo di punta nell'attacco della squadra. L'infortunio ha lasciato un vuoto evidente nella formazione, costringendo a rivedere i piani tattici già nelle prime battute di un incontro di tale importanza.

Accertamenti medici e la severa prognosi

Immediatamente dopo l'incidente in campo, Jhon Córdoba è stato sottoposto a una serie di accertamenti medici approfonditi e specifici. Gli esami strumentali hanno purtroppo confermato la serietà del danno muscolare riscontrato: si tratta di un infortunio all'adduttore che richiederà un periodo di recupero prolungato. La prognosi stabilisce chiaramente un'assenza dai campi di gioco di almeno quattro settimane. Questo lasso di tempo rende, di fatto, vana qualsiasi speranza di rivederlo in azione per le restanti e decisive fasi del Mondiale. La notizia ha colpito duramente la squadra e i tifosi, che riponevano grandi aspettative sul contributo dell'attaccante in una fase così delicata della competizione mondiale.

Il contesto e i precedenti problemi fisici

L'infortunio che ha estromesso Jhon Córdoba dal Mondiale non è stato un evento del tutto inaspettato, ma si inserisce in un quadro di preesistenti fragilità fisiche. Il trauma all'adduttore è stato, infatti, aggravato da un contrasto di gioco particolarmente intenso con un difensore avversario, un episodio che ha definitivamente compromesso una situazione già precaria. Era già noto che l'attaccante lamentava fastidi muscolari prima ancora dell'inizio del Mondiale, tanto da aver dovuto saltare la partita di debutto della Colombia contro l'Uzbekistan. Nonostante avesse poi partecipato ad alcune delle successive partite della fase a gironi, il colpo subito contro il Ghana si è rivelato il fattore determinante, compromettendo in maniera irreversibile la sua intera e attesa partecipazione al prestigioso torneo internazionale.