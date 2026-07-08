L'Egitto accusa il Mondiale di essere "truccato" dopo la sua eliminazione agli ottavi di finale per mano dell'Argentina. Il commissario tecnico Hossam Hassan e il centrocampista Mostafa Ziko hanno espresso forte indignazione, puntando il dito contro decisioni arbitrali considerate discutibili che, a loro avviso, avrebbero favorito la squadra sudamericana con l'obiettivo di mantenere Lionel Messi in corsa nel torneo.

Le contestazioni del CT Hossam Hassan

Il commissario tecnico Hossam Hassan ha manifestato apertamente il suo profondo disappunto per lo svolgimento della partita.

Le sue critiche si sono concentrate in particolare sull'annullamento del raddoppio egiziano al 58' minuto di gioco e sulla successiva convalida del gol decisivo di Enzo Fernández. Hassan ha dichiarato che l'arbitro non appariva "sereno", suggerendo che potesse avere "qualcosa da nascondere". Ha inoltre ipotizzato che "ci sia stata pressione da parte dell’Argentina sull’arbitro", portando a un risultato che ha definito ingiusto. Come forma di protesta esplicita, il CT ha annunciato la sua decisione di non seguire più alcuna partita di questo Mondiale.

Le dure parole di Mostafa Ziko

Anche il centrocampista Mostafa Ziko ha rincarato la dose con dichiarazioni molto forti, definendo il torneo truccato.

Pur riconoscendo la vittoria all'Argentina, Ziko ha accusato l'arbitro di essere stato "ingiusto" e di aver palesemente favorito la squadra avversaria "fin dall'inizio", arrivando a "zittirci di continuo in campo". Secondo Ziko, dietro a queste decisioni arbitrali si celerebbero "questioni di marketing e soldi", con il chiaro intento di "volere che Messi resti in corsa nel torneo". Ha concluso affermando che "nel calcio molte cose si decidono fuori dal campo in base agli interessi", giudicando l'accaduto "ingiusto" e sostenendo con fermezza che l'Egitto "meritava la qualificazione", avendo dimostrato di essere "superiore all’Argentina" sul campo.

Le reiterate obiezioni del CT

Riaffermando le sue posizioni, Hassan ha nuovamente espresso le sue perplessità sull'operato arbitrale.

Ha sottolineato l'incertezza e la mancanza di chiarezza riguardo all'annullamento di uno dei gol egiziani, avanzando l'ipotesi che l'intento fosse quello di "tenere i campioni del mondo e Messi in gara". Per Hassan, la vittoria dell'Argentina è stata "immeritata". Il CT ha confermato la sua drastica decisione di non guardare più nessun altro match del Mondiale, motivandola come una sua "reazione a quanto accaduto". Ha ribadito con convinzione che l'Egitto "ha meritato la vittoria" e ha "superato gli avversari in tutto", ma che il "risultato è stato influenzato da fattori esterni", lamentando infine la totale assenza di "fair play e rispetto" nei confronti della sua squadra.