Il talento azzurro Davide Di Veroli ha conquistato la medaglia d'argento nella prova di spada individuale maschile ai Mondiali di scherma in corso a Hong Kong. L'atleta romano, tra i protagonisti della spedizione italiana, ha raggiunto la finale dove si è arreso allo svizzero Lucas Malcotti con il punteggio di 12-11, al termine di un assalto combattuto. Questo prestigioso risultato segna il terzo podio per l'Italia nella rassegna iridata, aggiungendosi agli argenti ottenuti il giorno precedente da Filippo Macchi nel fioretto e Giulia Rizzi nella spada femminile, consolidando l'ottimo avvio della delegazione azzurra.

La competizione si è svolta sulla pedana della Asia-World Arena di Hong Kong. Di Veroli, ventiquattrenne portacolori delle Fiamme Oro, ha dimostrato notevole determinazione e un percorso impeccabile fino all'atto conclusivo. La finale contro Malcotti è stata un duello serrato, punto su punto, con entrambi gli atleti che hanno lottato per ogni stoccata. Alla fine, lo schermidore svizzero ha prevalso di misura, con un solo punto di vantaggio, in un incontro che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso.

Il bilancio azzurro: tre argenti in due giornate

Con l'importante argento di Davide Di Veroli nella spada, la squadra italiana di scherma ha portato a tre il numero complessivo delle medaglie conquistate nelle prime due giornate di finali individuali ai Mondiali di Hong Kong.

Oltre al brillante risultato del romano, la spedizione azzurra ha celebrato anche gli argenti di Filippo Macchi nel fioretto maschile e di Giulia Rizzi nella spada femminile. Questi successi iniziali sottolineano la competitività e il valore tecnico della delegazione italiana, che si conferma tra le potenze mondiali in questa disciplina e punta a un ruolo da protagonista nella rassegna iridata.

Prossimi impegni e le speranze azzurre

La prestigiosa manifestazione iridata proseguirà con le ultime prove individuali, che vedranno scendere in pedana altri talenti della squadra italiana. Saranno impegnate le fiorettiste Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, pronte a dare battaglia nella loro specialità.

Parallelamente, gli sciabolatori Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri cercheranno di conquistare ulteriori medaglie per l'Italia. Le aspettative rimangono elevate per la compagine azzurra, che mira a incrementare il proprio palmarès in questa edizione dei Mondiali di Hong Kong, confermando la tradizione di eccellenza della scherma italiana.