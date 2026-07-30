L'Italia della scherma continua a brillare ai Campionati del Mondo Assoluti di scherma a Hong Kong. La squadra di fioretto femminile ha conquistato l'accesso alla finale, dove si contenderà la medaglia d'oro contro gli Stati Uniti. Questo eccezionale risultato garantisce all'Italia l'ottava medaglia nella rassegna iridata, consolidando ulteriormente il suo dominio nel medagliere per nazioni. La spedizione azzurra, sotto la guida esperta del presidente federale Luigi Mazzone e del capo delegazione Daniele Garozzo, ha già accumulato un bottino di sette medaglie, di cui tre ori e quattro argenti.

L'ottava, ormai certa, sarà assegnata proprio nell'emozionante finale del fioretto femminile.

Il percorso impeccabile delle fiorettiste Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino è iniziato con una netta vittoria negli ottavi di finale contro Israele, superato con un perentorio 45-18. Le atlete, allenate dal ct Simone Vanni e supportate in panchina dal maestro Alessandro Puccini, hanno poi affrontato l'Ungheria nei quarti di finale, dimostrando grande carattere. Dopo un iniziale svantaggio magiaro, le azzurre hanno reagito con determinazione, chiudendo l'assalto sul 45-25. La semifinale ha visto un'altra prova di forza contro il Giappone, sconfitto con un eloquente 45-19, che ha spalancato le porte all'ultimo atto contro le temibili statunitensi.

Le altre prove a squadre azzurre

La giornata ha visto anche l'impegno della squadra italiana di sciabola maschile, composta da Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri e Cosimo Bertini. Il quartetto ha iniziato il suo cammino con un convincente successo sull'Australia per 45-26, seguito da un'autorevole vittoria negli ottavi di finale contro la Germania, sconfitta 45-36. Tuttavia, la corsa verso le "top 4" si è interrotta nei quarti di finale, dove la formazione guidata dal ct Andrea Terenzio ha ceduto il passo alla Romania con il punteggio di 45-36. Questo risultato ha dirottato gli sciabolatori azzurri al tabellone dei piazzamenti, dove un epilogo sfortunato li ha visti perdere 45-40 contro la Russia, chiudendo all'ottavo posto.

La prestazione è stata purtroppo condizionata da infortuni in successione, che hanno colpito prima Michele Gallo e poi Matteo Neri.

Il medagliere e i trionfi precedenti

Il primato dell'Italia nel medagliere dei Mondiali di Hong Kong è stato saldamente costruito anche grazie ai successi già ottenuti in altre discipline. Il fioretto maschile, con la squadra formata da Bianchi, Macchi, Marini e Martini, ha conquistato una splendida medaglia d'oro, superando Hong Kong con un emozionante 45-44 dopo una strepitosa rimonta. Un altro trionfo è arrivato dalla squadra di spada femminile, composta da Santuccio, Rizzi, Fiamingo e Caforio, che ha raggiunto il gradino più alto del podio battendo l'Estonia 31-30 in una finale combattuta.

Con un bottino già impressionante di sette medaglie complessive – tre ori e quattro argenti – la spedizione azzurra ha non solo consolidato il suo primato nel medagliere per nazioni, ma ha anche superato il totale di medaglie conquistate nell'edizione precedente, confermando un trend di crescita e successo e preparandosi a chiudere la manifestazione da protagonista assoluta.