La corsa verso la finale dei Mondiali 2026 non si limita al rettangolo verde, ma si estende con prepotenza anche al dinamico mondo dei social network. Le quattro semifinaliste ancora in lizza – Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra – stanno infatti registrando numeri senza precedenti in termini di follower e interazioni. Un'analisi approfondita rivela che, dall'11 giugno a oggi, le nazionali in gara hanno visto una crescita esponenziale sui loro profili digitali, in particolare sulle piattaforme di TikTok e Instagram, che si confermano i principali motori di questa espansione.

Sul fronte di TikTok, la Francia si distingue nettamente con un incremento impressionante di 2,7 milioni di nuovi follower, un risultato che la posiziona al primo posto tra le semifinaliste per questa metrica. I transalpini primeggiano inoltre per numero di reaction su Instagram, totalizzando ben 81,7 milioni di interazioni, e per le visualizzazioni dei video, raggiungendo l'eccezionale cifra di 885 milioni di views solo su questa piattaforma. L'Inghilterra, d'altro canto, si fa notare per l'intensa e costante attività di pubblicazione, con un volume considerevole di 800 post in un solo mese, distribuiti tra Instagram e TikTok, a testimonianza di una strategia di contenuto molto attiva.

L'Argentina leader nell'espansione dei follower

L'Argentina si conferma protagonista indiscussa della crescita digitale complessiva, evidenziando un aumento di follower che supera quello di tutte le altre semifinaliste. I dati parlano chiaro: +2,4 milioni di seguaci su Instagram e +2,6 milioni su TikTok. L'analisi evidenzia in modo inequivocabile come TikTok sia il social media dove si sono registrati gli incrementi più consistenti e significativi per la nazionale albiceleste. In generale, dall'inizio dei Mondiali, gli account delle quattro semifinaliste hanno fatto registrare una crescita milionaria di nuovi seguaci, sottolineando il forte impatto dell'evento sportivo sul coinvolgimento digitale.

Non solo le squadre nazionali, ma anche gli account ufficiali della Uefa hanno raggiunto cifre a dir poco impressionanti nel panorama digitale. Le visualizzazioni complessive di video e reel hanno superato la soglia dei 15 miliardi. In particolare, i 2.920 video pubblicati sull’account TikTok della Uefa hanno totalizzato la strabiliante cifra di 11 miliardi e 340 milioni di visualizzazioni, accompagnati da un notevole incremento di circa 25 milioni di follower, a riprova della vasta risonanza dell'evento.

La Francia in vetta tra i brand digitali

Una classifica recente, che valuta la performance digitale, posiziona la Francia al primo posto tra i brand digitali delle squadre dei Mondiali, riuscendo a superare l'Argentina, che scivola così al secondo.

Il successo francese è alimentato da una combinazione vincente: la costante crescita dell'audience e l'elevata qualità dei contenuti proposti su TikTok. In particolare, i video che offrono uno sguardo dietro le quinte delle attività della squadra risuonano profondamente con i tifosi, generando un forte coinvolgimento. L'Argentina, pur mantenendo una posizione di assoluto rilievo e restando vicina alla vetta, si distingue per la vasta portata della sua base di follower, avendo superato i quattro milioni di nuovi seguaci complessivi, mentre TikTok si conferma, ancora una volta, il motore principale di questa straordinaria espansione digitale per tutte le nazionali coinvolte.