La Monte Rosa Walserwaeg by UTMB si conferma un appuntamento di spicco nel panorama internazionale del trail running, richiamando per la sua seconda edizione oltre 5.000 atleti. L'evento, che si svolge in Valle d'Aosta, accoglie quest'anno 5.100 concorrenti provenienti da ben 77 nazioni. Un numero che sale a 6.400 partecipanti se si considerano anche le iscrizioni alla BeccaPink e alle diverse competizioni giovanili, testimoniando un successo crescente dopo la prima edizione.

Le sfide e i protagonisti delle gare

Il programma della manifestazione è articolato in quattro gare principali, ciascuna con caratteristiche e distanze che mettono alla prova diverse capacità atletiche.

La Walserwaeg Trail, con i suoi 50 chilometri, è la prova più gettonata, contando ben 1.800 iscritti e vedendo al via il noto atleta valdostano Nadir Maguet. Segue la Monte Rosa Trail, un percorso di 100 chilometri che attira 1.300 concorrenti. Qui, il piemontese Cristian Minoggio, vincitore della scorsa edizione, cercherà di difendere il suo titolo dagli agguerriti attacchi di William Boffelli e di altri sfidanti di alto livello.

La gara regina del fine settimana è senza dubbio Les Sentiers des Valdôtains, un'imponente prova di 120 chilometri con un dislivello positivo di 8.300 metri, che vedrà sfidarsi 8 trailer d'élite. Tra gli uomini, gli occhi sono puntati su Simone Corsini, che ha già trionfato su questa distanza l'anno precedente e che in questa edizione dovrà misurarsi con il francese Simon Guignard e Gionata Cogliati.

La competizione femminile si preannuncia altrettanto entusiasmante, con la slovena Martina Klancnik Potrc a guidare il ranking, seguita dalla ceca Andrea Vlasakova e dalla svizzera Ariane Wilhem. A completare il quadro delle gare principali, il Regina Margherita Trail, una corsa di 20 chilometri che ha registrato 1.200 partecipanti. A questi numeri si aggiungono le 986 iscritte alla BeccaPink e i giovani atleti delle gare Junior.

Organizzazione, crescita e impatto territoriale

L'evento si snoda dal 16 al 19 luglio, coinvolgendo attivamente ben venti comuni della Valle d'Aosta, trasformando l'intera regione in un palcoscenico per il trail running. La lista degli iscritti vanta nomi di spicco del panorama internazionale come Manuel Merillas ed Emily Forsberg, con quest'ultima che si cimenterà nell'impegnativa gara da 100 miglia.

Il programma dettagliato include prove giovanili non competitive a Pont-Saint-Martin, le partenze del Monte Rosa Trail e della 100 Miglia "Les Sentier des Valdôtains" dalla suggestiva piazza Chanoux ad Aosta, la Becca Pink e, durante il fine settimana, l'avvio del Walserwaeg Trail e del Regina Margherita Trail, con il gran finale a Gressoney-Saint-Jean.

L'edizione 2026 del Monte Rosa Walserwaeg by UTMB segna un nuovo record di iscrizioni, con atleti provenienti da 80 nazioni, consolidando la sua posizione all'interno del prestigioso circuito UTMB. Questo evento non è solo una competizione sportiva, ma rappresenta anche un motore economico significativo per il territorio. Dati recenti indicano un impatto economico diretto di 1,6 milioni di euro e un valore complessivo per l'evento stimato in 5,6 milioni di euro.

Le amministrazioni locali, infatti, evidenziano unanimemente il valore della manifestazione come una straordinaria vetrina internazionale per la Valle d'Aosta, capace di promuovere lo spirito di comunità e la bellezza del territorio a livello globale.