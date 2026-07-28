L'Autodromo Nazionale di Monza si prepara a ospitare il gran finale del FIA World Endurance Championship 2026. La 6 Ore di Monza, in programma dal 6 all’8 novembre, sarà l'evento conclusivo che assegnerà i titoli iridati delle categorie Hypercar e LMGT3. Questo appuntamento rappresenta un significativo riconoscimento per l'automobilismo italiano, grazie alla prontezza e capacità organizzativa dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

Geronimo La Russa, presidente dell'ACI, ha evidenziato l'importanza di questo evento: “L’annuncio che l’Autodromo Nazionale Monza ospiterà l’atto conclusivo della stagione 2026 del FIA WEC rappresenta un nuovo, prestigioso riconoscimento per l’automobilismo italiano e per Aci che, in qualità di Federazione nazionale dello sport automobilistico, anche in questa stagione ha dimostrato prontezza, competenza e capacità organizzativa”.

Dopo l'apertura del campionato a Imola, Monza si conferma un punto di riferimento per il Mondiale Endurance, rafforzando il ruolo dell'Italia nel motorsport internazionale.

Il Calendario 2026: Modifiche e Nuove Tappe Europee

La scelta di Monza come tappa conclusiva deriva da una modifica del calendario originale. Le ultime due gare del FIA WEC 2026, inizialmente previste in Qatar e Bahrain, sono state riprogrammate. A causa della situazione regionale e delle difficoltà logistiche legate a viaggi e trasporti, sono state introdotte due gare finali in Europa: la 6 Ore di Barcellona (16-18 ottobre) e la 6 Ore di Monza (6-8 novembre). Questa revisione è stata necessaria per garantire la sicurezza di team, personale e pubblico.

Monza: Storia e Prestigio nell'Endurance

L'Autodromo di Monza vanta una lunga tradizione nell'endurance internazionale, avendo ospitato il FIA World Sportscar Championship e, più recentemente, il FIA WEC dal 2021 al 2023. Conosciuto come il “Tempio della Velocità”, il circuito è apprezzato per la sua storia, la tradizione e le caratteristiche tecniche che esaltano piloti e team. L'evento del 2026 conferma il valore del circuito e il suo ruolo centrale nell'automobilismo mondiale, in particolare per le competizioni di endurance.