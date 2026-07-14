La ciclista tedesca Laura Viktoria Hartig, di trent'anni, è deceduta dopo tre settimane di ricovero in seguito a un grave incidente avvenuto sulla strada statale 242 del Passo Sella, in Trentino-Alto Adige. La giovane donna, che si trovava in Italia per il viaggio di nozze con il marito, era rimasta coinvolta in uno scontro frontale con una moto guidata da Peter Runggaldier, ex discesista della nazionale italiana.

Il drammatico sinistro si era verificato lo scorso 23 giugno. Hartig stava percorrendo la discesa verso Canazei quando, all'altezza di una curva e per cause ancora in fase di accertamento, la sua bicicletta si era scontrata violentemente con la moto di Runggaldier.

L'impatto fu di una tale intensità che la bicicletta della donna si spezzò in due, e le sue condizioni apparvero immediatamente critiche. I soccorritori intervennero prontamente, riuscendo a rianimarla sul posto prima di trasferirla d'urgenza in elicottero all'ospedale San Maurizio di Bolzano.

Il ricovero, il trasferimento e la tragica scomparsa

Dopo oltre due settimane di ricovero presso la struttura ospedaliera di Bolzano, il 9 luglio la signora Hartig era stata trasferita in una clinica specializzata a Murnau, in Germania. È qui che, lunedì 13 luglio, la ciclista tedesca è tragicamente deceduta. Laura Viktoria Hartig si era sposata solo poche settimane prima del fatale incidente e stava trascorrendo una parte del suo viaggio di nozze tra le suggestive Dolomiti.

Anche Peter Runggaldier subì gravi ferite nello scontro, ma fortunatamente non fu mai in pericolo di vita; l'ex atleta azzurro fu trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Le indagini sull'incidente al Passo Sella

Le ricostruzioni effettuate dalla polizia locale della Val di Fassa indicarono che Hartig stava scendendo lungo il tratto stradale, mentre Runggaldier procedeva in salita verso il Passo Sella. L'urto tra i due mezzi provocò la caduta sull'asfalto della ciclista, che fu sbalzata a terra con violenza. Sul luogo dell'incidente erano intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Canazei e i carabinieri della compagnia di Cavalese. La Procura di Trento ha prontamente avviato un'indagine per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto, con la concreta possibilità di aprire un fascicolo per omicidio stradale.

Attualmente, Runggaldier risulta già indagato per lesioni stradali gravissime, un atto procedurale dovuto e necessario per l'accertamento delle responsabilità.

Questa tragica vicenda che ha coinvolto Laura Viktoria Hartig si inserisce in un periodo sfortunato per la sicurezza stradale nella regione, essendo avvenuta a pochi giorni di distanza da un altro drammatico episodio in cui aveva perso la vita la giovane ciclista quattordicenne Adele Cobelli.