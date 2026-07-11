Marc Marquez ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGP, disputato sabato 11 luglio sul celebre circuito del Sachsenring. Il pilota della Ducati ha firmato il miglior tempo in qualifica con un impressionante 1’19"041, stabilendo contestualmente un nuovo record della pista.

Alle sue spalle, a completare una prima fila quasi familiare, si è piazzato il fratello Alex Marquez, in sella alla sua Ducati Gresini, con un distacco minimo di appena sei centesimi. La terza posizione è stata conquistata da Fabio Di Giannantonio del team VR46, che ha così assicurato un posto nel podio virtuale della griglia di partenza per la gara.

La caduta di Bezzecchi e le posizioni chiave

La sessione di qualifiche è stata caratterizzata anche da un imprevisto per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia è stato protagonista di una caduta in curva 7 durante la Q2. Nonostante l'incidente, Bezzecchi è riuscito a qualificarsi in un'ottima ottava posizione, posizionandosi immediatamente davanti al suo compagno di squadra e attuale leader del Mondiale, Jorge Martin, che partirà nono. Chiude la top-undici Francesco Bagnaia, che ha ottenuto l'undicesimo tempo.

La strategia vincente e le dichiarazioni di Marquez

Marquez ha rivelato di aver approcciato le qualifiche con un obiettivo ben preciso: superare il precedente record della pista, detenuto da Fabio Di Giannantonio con 1’19"071, e farlo "con la Ducati".

Per raggiungere questo scopo, ha adottato una strategia aggressiva, insolita per molti, che ha previsto tre uscite in pista e ben due cambi di moto, anziché le due uscite abituali. Questa scelta gli ha permesso di massimizzare il rendimento nella Q2. "Volevo il record qui con la Ducati", ha affermato ai microfoni di DAZN al termine della sessione, sottolineando la sua determinazione.

Questa pole position non è solo un successo isolato, ma rappresenta la sua terza pole stagionale. Si tratta inoltre della settantasettesima in MotoGP e della centocinquesima considerando tutte le categorie del motociclismo. Il circuito del Sachsenring si conferma ancora una volta il suo "terreno prediletto", un luogo dove ha già collezionato un numero impressionante di vittorie nel corso della sua carriera.

Il dominio incontrastato di Marquez al Sachsenring

Il circuito del Sachsenring è da tempo riconosciuto come il "giardino" di Marc Marquez, un appellativo che ben descrive la sua straordinaria affinità con questa pista. Qui, il campione spagnolo ha ottenuto ben nove vittorie nella classe MotoGP e un totale di dodici successi, includendo anche le categorie Moto2 e 125cc. La sua capacità di dominare su questo tracciato è ormai proverbiale e si rinnova di stagione in stagione.

La pole odierna è la sua undicesima al Sachsenring, un dato che rafforza ulteriormente un dominio che si protrae da anni. La strategia audace, con tre tentativi cronometrati e due cambi di moto, ha colto di sorpresa sia il suo team che gli avversari, ma si è rivelata pienamente vincente, permettendogli di strappare il record della pista. Il nuovo limite, fissato da Marquez, ha infatti limato di trenta millesimi il precedente tempo di Di Giannantonio, consolidando la sua performance eccezionale.