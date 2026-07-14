Il 14 luglio 2026, Carmelo Ezpeleta, CEO di MotoGP Group, ha siglato a San Marino il rinnovo dell'accordo che assicura la permanenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini nel calendario fino al 2031. L'incontro ha riunito i vertici di MotoGP e i rappresentanti della Repubblica di San Marino, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Rimini, dei Comuni della Riviera di Rimini e del Misano World Circuit.

Questa firma, il cui annuncio iniziale risale al Gran Premio di San Marino 2025, riafferma il solido impegno condiviso di tutte le parti.

Il Misano World Circuit, sede della MotoGP dal 2007, continuerà a ospitare uno degli eventi sportivi più popolari al mondo nella Riders’ Land per ulteriori cinque anni, a partire dal 2027. L'evento genera una ricaduta economica stimata in oltre 85 milioni di euro per il territorio, con un ritorno di 9,5 volte per ogni euro investito.

Impatto e continuità del Gran Premio a Misano

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è confermato come appuntamento fisso nel calendario MotoGP fino al 2031. Questo traguardo è il risultato della stretta collaborazione tra enti locali, istituzioni e organizzatori, uniti nell'obiettivo di garantire la continuità di un evento che attira un vasto pubblico internazionale e produce significativi benefici economici per la regione.

Il Misano World Circuit, storico teatro della competizione dal 2007, manterrà la sua posizione di riferimento nel panorama motociclistico mondiale. Questa partnership strategica si integra in un contesto più ampio di accordi che coinvolgono l'intero ecosistema MotoGP, consolidando il ruolo del circuito e dell'Emilia-Romagna sulla scena sportiva globale.

Il contesto degli accordi pluriennali in MotoGP

A giugno 2026, il MotoGP Group ha finalizzato un accordo pluriennale con tutti gli undici team della MotoGP, definendo la loro partecipazione al FIM MotoGP World Championship dal 2027 al 2031. Questo nuovo ciclo porterà all'introduzione di regolamenti tecnici e commerciali aggiornati, con l'obiettivo primario di rafforzare il campionato e arricchire l'esperienza dei tifosi a livello globale.

L'intesa evidenzia l'importanza della collaborazione sinergica tra MotoGP, team, costruttori e FIM per lo sviluppo della disciplina.

La conferma della partecipazione di tutti gli undici team, inclusa la squadra di Valentino Rossi, il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, testimonia la robustezza della struttura organizzativa della MotoGP. Valentino Rossi ha espresso la sua soddisfazione: “Siamo molto felici e orgogliosi di continuare questa avventura MotoGP per altri cinque anni. In poco tempo nella classe regina, il VR46 Racing Team è cresciuto enormemente: siamo una delle squadre più giovani della griglia MotoGP, ma abbiamo già dimostrato di poter essere tra i protagonisti e di avere un'identità forte e riconoscibile”.