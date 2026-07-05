Karolina Muchova ha conquistato un posto nei quarti di finale di Wimbledon, superando Barbora Krejcikova con un combattuto 7-5, 5-7, 6-3. Questa vittoria non è solo un traguardo personale per la tennista ceca, ma segna un momento storico per il torneo: per il nono anno consecutivo, il titolo del singolare femminile sarà assegnato a una nuova campionessa. Questo dato evidenzia la straordinaria competitività e la varietà di protagoniste che caratterizzano il circuito femminile attuale.

Muchova, che raggiunge così il suo terzo quarto di finale a Wimbledon, ha dimostrato notevole resilienza sul campo numero 2.

La sua performance ha migliorato il già impressionante bilancio nei match decisi al terzo set, ora a dieci vittorie contro una sola sconfitta. Al termine dell'incontro, la giocatrice ha dichiarato: «Sono incredibilmente felice per questa stagione, per come sto giocando. Mi sto godendo molto il tennis, ed è semplicemente incredibile essere qui e raggiungere i quarti di finale».

La serie di nuove campionesse a Wimbledon

Il torneo di Wimbledon non vede una campionessa confermarsi dal 2016, anno in cui Serena Williams conquistò il suo settimo titolo. Da allora, il trofeo del singolare femminile è stato sollevato ogni anno da una tennista diversa. Tra le vincitrici che hanno scritto il proprio nome nell'albo d'oro figurano Garbiñe Muguruza (2017), Angelique Kerber (2018), Simona Halep (2019), Ashleigh Barty (2021), Elena Rybakina (2022), Markéta Vondroušová (2023) e Barbora Krejcikova (2024).

L'edizione 2020 non si è disputata a causa della pandemia di COVID-19.

Il percorso di Karolina Muchova proseguirà ora contro la vincente della sfida tra Aryna Sabalenka e Naomi Osaka, due tra le principali protagoniste del circuito internazionale. Sabalenka, attuale numero uno del mondo, ha superato Jelena Ostapenko, mentre Osaka si prepara a un nuovo confronto di alto livello.

Il cammino delle protagoniste nel torneo

Analizzando il percorso che ha condotto le due tenniste a questo punto, Barbora Krejcikova, già campionessa Slam, aveva superato Mirra Andreeva e Nikola Bartunkova. Dal canto suo, Karolina Muchova aveva eliminato Mananchaya Sawangkaew nel turno precedente, confermando la propria solidità. Il torneo di Wimbledon si conferma un palcoscenico di grandi emozioni e nuove affermazioni, con la certezza che anche quest'anno incoronerà una regina inedita nel prestigioso singolare femminile.