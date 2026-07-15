Reduce da una prova deludente al Golden Gala di Roma, l'atleta Nadia Battocletti ha scelto la lucidità per ripartire verso gli Europei di Birmingham. Nonostante condizioni fisiche non ottimali, ha tratto un prezioso insegnamento.

La lezione del Golden Gala

«Nella delusione di Roma c’era tanto dispiacere, sapevo di non essere arrivata nelle condizioni immaginate a inizio stagione. Ero appena uscita dall’influenza, sapevo di non poter fare ciò per cui mi ero preparata». Al Golden Gala, concluso al tredicesimo posto, Battocletti ha avuto un «completo stop delle gambe».

Nonostante la difficoltà, ha terminato la gara: «Non parlerei nemmeno di una controprestazione, perché anche questo mi servirà in vista dei prossimi impegni». Un approccio che trasforma la difficoltà in crescita.

Preparazione per Birmingham

Per gli Europei di Birmingham, Battocletti è in ritiro al rifugio Campolongo, sull’Altopiano di Asiago, fino al 24 luglio, prima dei Campionati Italiani di Firenze. L'analisi post-gara ha rivelato un livello di ferritina molto basso. Ha dedicato settimane al recupero, limitandosi a correre, per poi riprendere i lavori specifici, fino al pieno regime.

«Dalle batoste si impara, fa parte della vita di un atleta». Questa frase riflette la sua maturità nel trasformare un momento negativo in opportunità.

Ha ricordato le difficoltà nel superare i Mondiali di Budapest del 2023, ma ha imparato che «le gare che ti segnano in negativo sono anche quelle da cui impari di più», principio chiave per la sua resilienza.

Obiettivi e vita oltre l'atletica

Il 2026 è per Nadia Battocletti un anno di sperimentazione e crescita. Ha evidenziato la forza del movimento azzurro, citando il ritorno di campioni come Jacobs e Tamberi, e i successi di Larissa Iapichino e Leo Fabbri. Ha espresso il desiderio che l'Italia possa ospitare in futuro i Mondiali di atletica, definendolo «un sogno». Parallelamente, ha concluso gli esami universitari e sta lavorando alla tesi (progettazione scuola dell’infanzia). Ha infine raccontato la sua visita al centro sportivo dell’Inter, un'esperienza «bellissima» che le ha permesso di apprezzare attenzione ai dettagli e professionalità.