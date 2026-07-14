Nel 2025, NADO Italia ha intensificato le proprie attività di contrasto al doping, con un report che evidenzia il rafforzamento delle strategie di prevenzione e controllo. L'anno ha registrato un calo del 10% delle positività, con 77 esiti analitici avversi nel 2025 contro gli 85 del 2024. Questo risultato deriva dalla raccolta di 9.176 campioni biologici su 5.476 atleti, coprendo 137 discipline sportive. Le 3.064 missioni di controllo sono state pianificate secondo criteri di analisi del rischio e gli standard della World Anti-Doping Agency (WADA).

L'approccio di NADO Italia ha privilegiato i controlli fuori competizione, strumenti efficaci nella lotta al doping, garantendo una copertura capillare del movimento sportivo nazionale. Particolare attenzione è stata dedicata ai Giochi di Milano Cortina 2026, monitorando 462 atleti di alto livello con un programma di controlli intenso e mirato. Il 94% degli atleti olimpici e paralimpici è stato controllato almeno una volta nei sei mesi pre-Giochi, il 63% almeno due volte. Raccolti inoltre 355 campioni per il passaporto biologico dell'atleta, strumento essenziale per il monitoraggio a lungo termine.

L'avanzamento dell'Intelligence e le collaborazioni strategiche

Il 2025 ha visto una notevole crescita dell’area Intelligence & Investigations, che ha gestito 1.179 segnalazioni, con un incremento superiore al 68% rispetto alle 700 del 2024.

Le informazioni raccolte hanno permesso di pianificare oltre il 10% delle attività di testing, migliorando l'efficacia dei controlli e orientando le risorse verso le discipline più a rischio. L'ufficio Intelligence & Investigations ha rafforzato le collaborazioni con WADA, International Testing Agency (ITA), International Paralympic Committee (IPC) e il Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS). La Procura nazionale antidoping ha avviato 511 procedimenti, gestendo 77 risultati analitici avversi, in stretta sinergia con le procure della Repubblica e le forze dell'ordine.

Parallelamente, NADO Italia ha investito nella formazione e prevenzione, coinvolgendo 2.863 partecipanti in presenza e 2.703 utenti tramite e-learning.

Questi percorsi hanno raggiunto atleti, studenti, medici, tecnici, personale di supporto, doping control officers e forze dell'ordine, diffondendo la cultura della legalità e della tutela della salute. Sotto il profilo istituzionale, a un anno dall’acquisizione della personalità giuridica, l'organizzazione ha rafforzato la propria struttura, ampliando le competenze operative e consolidando il dialogo con le principali istituzioni nazionali e internazionali.

Le voci dei vertici: consolidamento e visione futura

Alessia Di Gianfrancesco, direttrice generale di NADO Italia, ha commentato che "il 2025 ha rappresentato un anno di consolidamento e sviluppo, rafforzando la capacità dell’organizzazione di prevenire, individuare e contrastare il doping tramite un approccio integrato che unisce educazione, formazione, controlli, intelligence e cooperazione istituzionale".

Il professor Fabio Pigozzi, presidente di NADO Italia, ha espresso orgoglio per il lavoro svolto: "I dati del report 2025 restituiscono una fotografia chiara della complessità e qualità del lavoro quotidiano di NADO Italia. L’anno precedente a Milano Cortina 2026 ha permesso non solo di confermare gli elevati standard internazionali, ma anche di compiere un significativo salto di qualità nell’efficacia delle attività". Pigozzi ha inoltre evidenziato che "la crescita dell’area Intelligence & Investigations è uno dei risultati più significativi del 2025. Oggi disponiamo di strumenti sempre più avanzati. Non si tratta di una logica esclusivamente repressiva, ma di sviluppare un approccio scientifico e preventivo volto a tutelare l’integrità dello sport e, soprattutto, la salute degli atleti".

In conclusione, il presidente Pigozzi ha ribadito l'obiettivo primario: "Dall’atleta olimpico al giovane tesserato, il nostro obiettivo è garantire condizioni di partecipazione eque, sicure e rispettose dei valori dello sport. NADO Italia continuerà a operare con indipendenza, competenza e rigore, mettendo scienza, ricerca e innovazione al servizio degli atleti e della credibilità dell’intero sistema sportivo".