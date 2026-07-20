Brandon Nakashima ha trionfato all'UTS Rio, segnando il debutto sudamericano del circuito e conquistando uno dei successi più importanti della sua carriera. L'americano ha battuto in finale il diciassettenne brasiliano Guto Miguel 3-0 (15-14, 17-14, 15-13) in soli quaranta minuti al Maracanãzinho di Rio de Janeiro, assicurandosi un premio di 368.800 dollari.

“È stato un grande paio di giorni qui,” ha commentato Nakashima, esprimendo soddisfazione per la sua prima esperienza in Brasile e nel circuito UTS. Al suo esordio nel tour, ha dimostrato autorità, riscattando la precedente sconfitta contro Guto Miguel nella fase a gironi e mostrando grande solidità nei momenti chiave della finale.

La rivelazione Guto Miguel e il calore del pubblico

La finale è stata un momento speciale per il pubblico brasiliano, che ha sostenuto con entusiasmo il giovane Guto Miguel. Il talento di casa ha raggiunto l'atto conclusivo dopo una semifinale emozionante, vinta in "sudden death" per 3-2 contro Francisco Cerúndolo (numero 22 del mondo). Nel suo percorso, Guto aveva già superato avversari di spessore come Nick Kyrgios e lo stesso Nakashima nella fase a gironi, confermando il suo valore nel circuito.

"Di sicuro non mi piace perdere, ma resta comunque una settimana positiva," ha commentato Guto Miguel dopo la finale. Ha aggiunto: "Ho imparato che quando gioco divertendomi e senza lamentarmi, riesco a esprimere il mio miglior tennis."

João Fonseca protagonista e il contesto del circuito UTS

Tra i protagonisti, João Fonseca, pur non avendo raggiunto le semifinali, si è riscattato nella partita di classificazione contro Corentin Moutet, imponendosi 3-1 e regalando un'altra gioia al pubblico di casa.

"Nel tennis bisogna essere molto concentrati, perché quando è rumoroso è difficile giocare," ha raccontato Fonseca, evidenziando l'importanza di aver gareggiato davanti a famiglia e tifosi brasiliani.

L'UTS Rio, seconda tappa del tour 2026 dopo Nîmes, ha visto la partecipazione di otto giocatori internazionali. Il prossimo appuntamento sarà a Gothenburg, il 12 e 13 dicembre. Il torneo si è distinto per l'atmosfera coinvolgente e la capacità di valorizzare talenti come Guto Miguel, confermando la crescita del format UTS nel panorama tennistico mondiale.