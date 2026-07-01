Naomi Osaka ha conquistato l’accesso al terzo turno di Wimbledon con una prestazione dominante contro la qualificata russa Anastasia Gasanova, superata per 6-3, 6-2 sul Campo 2. La tennista giapponese ha dimostrato grande efficacia, non concedendo nemmeno una palla break e chiudendo l’incontro in soli 67 minuti, sotto gli occhi della sua famiglia presente a bordo campo.

Osaka ha servito con precisione, mettendo a segno otto ace e vincendo dieci dei quattordici punti giocati con la seconda di servizio. La sua determinazione è stata evidente fin dalle prime battute, conquistando dodici dei primi quattordici punti e portandosi rapidamente sul 3-0.

Il primo set si è concluso con un ace dopo appena ventotto minuti di gioco, sigillando il vantaggio.

Motivazione speciale: la figlia Shai

La vittoria ha assunto un significato particolare per Naomi Osaka, che ha festeggiato la vigilia del terzo compleanno della figlia Shai. «Domani è il compleanno di mia figlia», ha dichiarato Osaka nell’intervista post-partita. «Non volevo che dovesse prendere un aereo proprio nel giorno del suo compleanno». La campionessa ha spiegato che trascorrere più tempo con la figlia durante questa luminosa estate londinese è stata una motivazione ulteriore per dare il massimo in campo.

Osaka ha ammesso di aver sentito una pressione extra: «Mi sentivo piuttosto tesa, quindi penso di non aver coperto il campo come avrei potuto», ha rivelato, sottolineando come la responsabilità di vincere alla vigilia del compleanno della figlia abbia inciso sulle sue emozioni e sulla sua prestazione.

Dettagli di stile e prossimo turno

Oltre alla performance in campo, Osaka ha catturato l’attenzione anche per la sua scelta di abbigliamento. Dopo aver indossato un kimono nel primo turno, questa volta è scesa in campo con un lungo mantello bianco, un “Obi”, elemento tradizionale giapponese, che ha poi affidato a un membro dello staff.

La russa Gasanova, numero 225 del ranking mondiale, ha tentato di reagire, ma ha dovuto cedere di fronte alla superiorità della quattro volte campionessa Slam, che ha chiuso il match con un parziale di cinque giochi consecutivi. Nel prossimo turno, Naomi Osaka affronterà la vincente tra Daria Kasatkina e Janice Tjen.

Il percorso di Osaka a Wimbledon

Naomi Osaka è tornata a Wimbledon dopo aver saltato tre edizioni tra il 2021 e il 2023.

Questa è la sua sesta partecipazione al prestigioso torneo sull’erba, dove finora non è mai riuscita a superare la prima settimana. Quest’anno, la tennista giapponese ha già mostrato un’ottima forma, raggiungendo la finale del torneo di Bad Homburg, da cui si è poi ritirata a causa di un problema al piede destro.

Nonostante la vittoria, Osaka ha mantenuto un approccio critico alla sua performance: «Non valuto la mia prestazione, sono solo felice di aver vinto. Lei ha giocato benissimo e sono contenta di aver chiuso in due set», ha affermato. Per celebrare il compleanno della figlia, Osaka ha rivelato che potrebbe portarla a fare una passeggiata nel parco, poiché la piccola Shai «ama fare nuove amicizie».