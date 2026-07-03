Napoli ha ospitato la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, un evento velico di risonanza nazionale e internazionale che ha celebrato la vela e anticipato la Coppa America del 2027. La tappa partenopea, svoltasi dal 30 giugno al 4 luglio 2026, ha visto la città confermarsi come un punto di riferimento globale per gli sport acquatici. Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, ha enfatizzato il ruolo di Napoli, definendola la «città della vela mondiale» in vista del prestigioso appuntamento internazionale. Andreoli ha espresso grande soddisfazione per il ritorno del Tour a Napoli, sottolineando come fosse «giusto essere qui a celebrare e ad anticipare il grande spettacolo che sarà la Coppa America».

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour: tra sport e valori

L'edizione 2026 del Giro d’Italia a Vela si è articolata attorno al tema «Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia», unendo in un unico format sport, promozione del territorio, inclusione e formazione. Dieci team internazionali si sono sfidati nelle nove tappe previste dal tour. La permanenza a Napoli è stata ricca di iniziative significative: il 3 luglio, il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa ha compiuto una traversata simbolica, un gesto concreto per promuovere lo sport accessibile e l'inclusione. La stessa sera, il Villaggio della Vela allestito in piazza Municipio ha ospitato la cerimonia di premiazione dei team vincitori, un momento che ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali.

La vela come sport nazionale: una visione per il futuro

Luca Andreoli ha ribadito la convinzione che la Coppa America, ospitata nelle acque nazionali, possa fungere da catalizzatore per trasformare la vela in uno sport nazionale. «Abbiamo creduto fin dall'inizio nel fatto che un Paese con 8mila km di coste potesse fare della vela uno sport nazionale», ha dichiarato Andreoli, aggiungendo che la Coppa America fornirà il «buster» necessario per elevare questo sport, già foriero di «gioie olimpiche», a un fenomeno di massa. L'obiettivo è portare la vela «fuori dai circoli velici per andare nelle piazze», un'iniziativa già concretizzata attraverso i Villaggi della Vela e di regata.

Eventi e l'eredità del Tour a Napoli

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si è affermato come un appuntamento fisso nel calendario sportivo, sia a livello nazionale che internazionale, coniugando i valori dello sport velico agonistico con i principi fondanti della Marina Militare. Il Villaggio della Vela, rimasto aperto al pubblico dal 30 giugno al 3 luglio, ha offerto un programma variegato di eventi gratuiti, inclusi workshop, incontri e presentazioni. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani, con attività formative e laboratori il 1° luglio, pensati per avvicinare ragazzi e ragazze al mondo della vela e alla cultura marina. La mattina del 4 luglio, le imbarcazioni hanno salutato il Golfo di Napoli, salpando verso Portoferraio per la tappa successiva, proseguendo il loro viaggio lungo le coste italiane all’insegna dello sport, della sostenibilità e della valorizzazione del mare.