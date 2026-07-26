Il Napoli torna in campo oggi, domenica 26 luglio 2026, per affrontare la Carrarese nel suo secondo test amichevole della preparazione estiva. L'incontro, in programma a Dimaro, rappresenta un'importante occasione per gli azzurri per affinare la condizione fisica e tattica in vista della nuova stagione.

Dopo la sconfitta per 3-1 subita contro l’Arezzo nel primo impegno stagionale, la squadra guidata da Massimiliano Allegri cerca riscatto e progressi. Questa partita contro la Carrarese si annuncia utile per valutare lo stato di forma dei singoli giocatori e l'armonia del collettivo, elementi cruciali in questa fase iniziale del ritiro.

Dettagli dell'incontro: orario e probabile formazione

L'amichevole tra Napoli e Carrarese prenderà il via alle ore 18:00. Il match si svolgerà presso lo Stadio Comunale – SKI.IT Arena di Dimaro, cornice del ritiro estivo partenopeo.

Per quanto riguarda la probabile formazione del Napoli, mister Allegri dovrebbe schierare un modulo 4-3-3. Gli undici titolari attesi sono: Meret tra i pali; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin e Spinazzola a comporre la linea difensiva; Anguissa, Lobotka e Vergara a centrocampo; Politano, Hojlund e Alisson Santos a formare il tridente offensivo. Questa configurazione permetterà di testare diverse soluzioni tattiche e di dare spazio a giocatori chiave e nuove promesse.

Dove seguire la partita: diretta TV e streaming

Gli appassionati potranno seguire la sfida tra Napoli e Carrarese in diretta televisiva sui canali SkySport e Dazn, piattaforme accessibili anche tramite smart TV. Per chi preferisce lo streaming, l'incontro sarà disponibile sull’app SkyGo, sul servizio NOW e sulla piattaforma web di Dazn, garantendo ampia copertura per non perdere neanche un minuto dell'azione.

Modalità di visione: il sistema pay-per-view

È importante sottolineare che tutte le amichevoli estive del Napoli, inclusa quella odierna contro la Carrarese, saranno trasmesse in diretta in modalità pay-per-view. Le piattaforme designate per l'acquisto e la visione sono DAZN, Sky Primafila e OneFootball. Il costo per ciascun incontro è fissato a 9,99 euro, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire da vicino la preparazione della squadra, seppur con un contributo economico.