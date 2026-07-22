La città di Napoli si prepara a un evento storico: la celebrazione del suo Centenario. Il primo agosto, il cuore della metropoli campana si trasformerà in un grandioso palcoscenico a cielo aperto per una festa pubblica diffusa e gratuita, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. L'evento, organizzato da SSC Napoli, Regione Campania e Comune di Napoli, promette di tingere d'azzurro il centro storico, rendendo omaggio a cento anni di passione e storia calcistica.

Il programma della festa azzurra

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 19:26 da Piazza Carità, luogo simbolico legato alle origini del club.

L'apertura sarà marcata dai rintocchi delle campane di cento chiese e da una scenografica fumata azzurra. Seguirà il taglio del nastro con la partecipazione del presidente Aurelio De Laurentiis, del presidente della Regione Campania Roberto Fico, del sindaco Gaetano Manfredi, del prefetto Michele di Bari e del questore Maurizio Agricola.

Da Piazza Carità, partirà la "processione azzurra" che attraverserà circa un chilometro fino a Piazza del Plebiscito, dove sarà allestito il "Pizza Village del Centenario". Dalle ore 20:26, il club offrirà gratuitamente tranci di pizza Margherita e bevande. Un'attenzione particolare sarà rivolta alle persone in condizioni di fragilità, grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare Campania, garantendo una festa inclusiva.

Cerimonia e Notte Azzurra

Alle ore 20:45, Piazza del Plebiscito ospiterà la cerimonia ufficiale. Saranno presenti ex campioni e attuali protagonisti del Napoli. Attraverso musica, immagini, testimonianze, performance artistiche e contenuti multimediali, si ripercorreranno i cento anni di storia azzurra, celebrando trionfi e momenti indimenticabili.

Il culmine della serata sarà la "Notte Azzurra", powered by Enel, che inizierà alle ore 22:30. Con un gesto simbolico dal palco, la città si illuminerà d'azzurro. Monumenti iconici come Palazzo Reale, Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell’Ovo e Castel Sant’Elmo saranno avvolti dalla luce del Centenario, dando il via a un grandioso light show.

Questo spettacolo di luci sarà accompagnato da uno straordinario spettacolo pirotecnico, sincronizzato tra Piazza del Plebiscito e Castel dell’Ovo. La festa proseguirà con un coinvolgente DJ set, in collaborazione con Radio Kiss Kiss. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti.

Un anno di celebrazioni e simboli storici

Le celebrazioni per il Centenario del Napoli non si esauriranno il primo agosto, ma si estenderanno per un intero anno, sotto il motto “Pe’ cient’anne”. La data del primo agosto 1926 è stata scelta come riferimento simbolico dalla memoria collettiva del popolo azzurro, pur riconoscendo radici calcistiche ancora più antiche.

Tra le iniziative previste, spicca il ritorno del Corsiero del Sole.

Questo cavallo rampante, primo simbolo del club e antico emblema della città, tornerà a rappresentare l'identità della squadra. Inoltre, è in programma la realizzazione di un film dedicato alla storia del Napoli, con la collaborazione di Maurizio De Giovanni e Mimmo Carratelli. Un'altra iniziativa di prestigio è la pubblicazione speciale curata dalla Treccani: per la prima volta, la celebre enciclopedia dedicherà un volume a un club calcistico, un riconoscimento straordinario.