Il Palazzo dell'Immacolatella, storico edificio nel porto di Napoli, è stato designato quartier generale di Sport e Salute per l'America's Cup 2027. L'accordo attuativo è stato siglato con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (presieduta da Eliseo Cuccaro) e i vertici di Sport e Salute (Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris). Questa sede sarà il punto di riferimento per le attività legate all'evento, a partire dalla regata preliminare (24-27 settembre 2026).

Il piano terra dell'Immacolatella ospiterà mostre ed esposizioni su storia marittima di Napoli e emigrazione italiana.

Costruito tra il 1743 e il 1747 su progetto di Domenico Antonio Vaccaro per volontà di Carlo III di Borbone, fu sede della Deputazione della Salute per i controlli sanitari sulle navi. Con pianta ottagonale e statua dell'Immacolata, è simbolo del porto storico partenopeo. Tra fine Ottocento e inizio Novecento, divenne la 'Casa dei Migranti', punto di raccolta per gli emigranti verso le Americhe. Restaurato nel 2022, è oggi uno spazio rinnovato e aperto a nuove opportunità.

Sinergie istituzionali per lo sviluppo regionale

Un protocollo d'intesa è stato firmato a Cagliari tra il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

L'accordo definisce una cornice di collaborazione istituzionale per massimizzare le ricadute positive dell'America's Cup sulla Campania. L'obiettivo è valorizzare eccellenze produttive, filiera nautica, Made in Italy e Made in Campania, oltre a sport, innovazione e sostenibilità. Marco Mezzaroma ha dichiarato: "La firma di questo Protocollo segna un passaggio concreto verso un’edizione di America’s Cup che non sia solo un grande evento per Napoli ma un’opportunità di sviluppo per l’intera Campania".

Napoli: regata preliminare e rigenerazione urbana

Dal 24 al 27 settembre 2026, Napoli ospiterà la regata preliminare dell'America's Cup, anticipando la finale del 2027. Per consentire i lavori di riqualificazione di Bagnoli, i team saranno inizialmente ospitati presso il Comando Logistico della Marina Militare di Nisida, per poi trasferirsi a Bagnoli fino al 2027.

Il Golfo di Napoli sarà il campo di regata. L'evento fungerà da anteprima sportiva e opportunità per mostrare il percorso di trasformazione urbana di Napoli, coinvolgendo l'intera regione per benefici duraturi.