Il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il prestigioso Giro dell’Italia a vela, ha recentemente concluso la sua tappa sull'isola d'Elba, segnando un momento di grande rilievo per la manifestazione. Riccardo Simoneschi, CEO del Marina Militare Nastro Rosa Tour e di Ssi Sport & Events, ha enfatizzato la ricchezza di valori che l'evento intende veicolare. Simoneschi ha descritto il Tour come "un contenitore di tantissimi valori", che spaziano da quelli puramente sportivi a quelli legati all'identità del Paese, alla tradizione marinara, al ruolo della Marina Militare e all'intera vita che si sviluppa lungo le coste italiane e in prossimità del mare.

Ha inoltre sottolineato come l'isola d'Elba, con la sua "lunga storia di mare", sia il luogo ideale per raccogliere e rappresentare appieno questi principi.

L'accoglienza elbana e le sfide meteorologiche

La tappa all’isola d’Elba, che ha visto il Nastro Rosa Tour approdare per la prima volta a Portoferraio, è stata caratterizzata da una notevole partecipazione di pubblico. Nonostante le condizioni meteorologiche abbiano presentato delle sfide, con Simoneschi che ha menzionato "giornate, sportivamente parlando, caratterizzate dal pochissimo vento", una peculiarità che in questo periodo sta interessando l'intero Mar Mediterraneo, l'evento ha riscosso un successo entusiasmante. L'"accoglienza incredibile" ricevuta dalla comunità locale e il grande afflusso di visitatori al Villaggio della Vela, allestito per l'occasione a Portoferraio, hanno contribuito a rendere la tappa memorabile, specialmente in un momento in cui l'isola vive a pieno la sua "piena stagione turistica".

Il sostegno istituzionale e le collaborazioni

L'organizzazione del Marina Militare Nastro Rosa Tour è frutto di una sinergia tra Difesa Servizi spa, la Marina Militare e Ssi Sport & Events. La manifestazione gode di importanti partnership istituzionali, tra cui quella con il ministro per lo Sport e i giovani e con il Nuovo Comitato Organizzatore della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026. A ciò si aggiungono il supporto della Federazione Italiana Vela (FIV) e il patrocinio del Coni. Questo ampio coinvolgimento di enti e istituzioni evidenzia la rilevanza del Tour non solo come evento sportivo, ma anche come iniziativa di promozione della cultura marinara italiana e del patrimonio nazionale.

La missione del Nastro Rosa Tour

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si configura come una manifestazione velica itinerante che percorre le coste italiane con l'obiettivo primario di valorizzare il "patrimonio marittimo nazionale" e diffondere la "cultura del mare". Attraverso le sue molteplici tappe, il Tour crea occasioni uniche di incontro tra lo sport della vela, le tradizioni locali e la promozione dei territori. L'approdo all'isola d'Elba, un vero e proprio "debutto per il tour sull’isola", ha rafforzato ulteriormente il legame della manifestazione con le comunità costiere, consolidando il suo ruolo di ambasciatore dei valori marittimi italiani.