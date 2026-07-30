Natasha Howard si sta affermando come una delle figure centrali della stagione dei Minnesota Lynx, contribuendo alle ambizioni di titolo WNBA della squadra. A trentaquattro anni, Howard sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua carriera, come testimoniano prestazioni e convocazione all’All-Star Game dal 2022. La sua efficienza offensiva (miglior percentuale al tiro) e versatilità difensiva hanno permesso ai Lynx di mantenere il miglior record della lega, anche durante l’assenza di Napheesa Collier per infortunio.

Arrivata a Minnesota come free agent, Howard ha saputo colmare il vuoto lasciato da giocatrici chiave.

La sua presenza in campo si traduce in un miglioramento di undici punti per cento possessi, rendendola il vero perno strategico. La sua capacità di difendere sia al ferro che sugli esterni, unita a una rinnovata efficienza offensiva vicino a canestro, ha consentito ai Lynx di superare le difficoltà e imporsi come una delle squadre più solide della WNBA.

La sinergia tra Howard e la rookie Olivia Miles

Un fattore cruciale per il successo dei Minnesota Lynx è stata l’eccezionale intesa tra Natasha Howard e la promettente rookie Olivia Miles. La giovane playmaker ha sottolineato l’importanza della veterana nel suo percorso di crescita. “I got going today because Tashy threw me a dime”, ha dichiarato Miles dopo una prestazione record di 33 punti (13 luglio), attribuendo il merito a Howard.

La veterana ha definito Miles una «vera playmaker» e ha aggiunto: “Il cielo è il limite per lei”. La loro chimica, specialmente nel pick-and-roll, ha fornito stabilità e imprevedibilità all’attacco, contribuendo a otto vittorie e al primato in classifica.

Questa coppia è la prima dei Lynx a essere titolare all’All-Star Game dal duo Maya Moore–Sylvia Fowles (2018). Howard e Miles vantano il miglior plus-minus della lega (+8,9), superando A’ja Wilson–Jackie Young (8,6). Nonostante la speranza di giocare insieme, sono state divise nei team opposti al draft dei capitani. Miles giocherà con Courtney Williams (Team Weatherspoon), Howard nel Team Cooper. “È davvero fantastico”, ha commentato Miles, solo l’11ª rookie a iniziare un All-Star Game nella storia della lega, “specialmente quando lo fai con qualcuno con cui condividi il campo ogni giorno”.

La leadership e i preziosi consigli di Natasha Howard

Natasha Howard, ora tre volte All-Star, è arrivata in ritardo al training camp, rientrando dalla Cina. Il suo ritorno segnava un rientro in una franchigia dove aveva già militato (2016-2017). All’epoca, come ha ricordato l’allenatrice Cheryl Reeve, “era abbastanza silenziosa”. Una delle sue prime conversazioni con Olivia Miles, che si era presentata al training camp come una «spugna», è avvenuta mentre si allacciavano le scarpe, con Howard che rammentava le domande curiose della rookie. “Molte rookie hanno paura di fare domande alle veterane”, ha osservato Howard.

Con Miles, Howard e le veterane hanno enfatizzato l’importanza di prendersi cura di corpo e salute mentale per una lunga carriera WNBA.

“Vieni da me in qualsiasi momento”, le ha detto Howard. “‘Non sono una playmaker,’ le ho specificato. ‘Ma per altre cose, ci sono io, sono qui per te’”. Howard, che vanta un titolo WNBA con i Lynx e due con Seattle, oltre ai riconoscimenti di Most Improved Player (2018) e Defensive Player of the Year (2019), possiede un’esperienza tale da racchiudere in un libro, in uscita a settembre. “Tash è molto riservata”, ha ammesso Miles, “ma in termini di esperienza, è quella che parla di più”.

L'impatto statistico e le prospettive di titolo

Dal punto di vista statistico, Natasha Howard sta vivendo una stagione di eccezionale impatto: i suoi 1,8 recuperi a partita (massimo dal 2019) e 0,9 stoppate (massimo dal 2022).

Quasi metà dei suoi tiri proviene da sotto canestro, con una percentuale realizzativa del 72,2%. Il duo Howard-Miles vanta il miglior plus-minus della lega (+8,9), superando coppie affermate come A’ja Wilson–Jackie Young (8,6). La loro presenza contemporanea sul campo si traduce in un net rating di +18,6; la squadra fatica quando una delle due è assente.

La stagione dei Minnesota Lynx, che avrebbe potuto essere compromessa da assenze e cambiamenti, si è trasformata in una sorprendente corsa al vertice grazie alla resilienza, leadership e capacità di reinventarsi di Natasha Howard. Con il rientro di Napheesa Collier e la crescita di Olivia Miles, i Minnesota Lynx si candidano tra le favorite per il titolo WNBA, sostenuti da una veterana punto di riferimento insostituibile.