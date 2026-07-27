È iniziato il conto alla rovescia verso le Finals della Volleyball Nations League 2026 per la Nazionale italiana di pallavolo maschile, attesa a Ningbo, in Cina, dove dal 29 luglio al 2 agosto si assegnerà il trofeo. Gli azzurri guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi hanno concluso il periodo di preparazione svolto a Tokyo, in Giappone, e da due giorni si trovano in Cina. Nella giornata odierna è programma una nuova seduta di allenamento al Beilun Sport and Arts Centre, ultimo passaggio di avvicinamento all'esordio nella fase finale della competizione.

De Giorgi ha ufficializzato i quattordici giocatori che prenderanno parte al torneo, confermando l'ossatura della squadra e affidandosi a tutti i principali protagonisti del gruppo che ha conquistato la qualificazione.

I 14 azzurri convocati

L'elenco dei convocati comprende i palleggiatori Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli. Nel reparto degli schiacciatori spazio a Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia e Luca Porro. Al centro saranno a disposizione Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo e Pardo Mati, mentre nel ruolo di opposto sono stati confermati Yuri Romanò e Alessandro Bovolenta. A completare la rosa i liberi Gabriele Laurenzano e Fabio Balaso. Una selezione che punta sulla continuità tecnica e sull'esperienza dei giocatori di riferimento, mantenendo inalterato il nucleo principale che ha affrontato la fase preliminare della Nations League.

La presenza di elementi ormai consolidati nel gruppo azzurro rappresenta una garanzia in vista di un appuntamento che vedrà l'Italia confrontarsi con le migliori nazionali del panorama internazionale.

Michieletto ancora in recupero

Non farà invece parte della spedizione Alessandro Michieletto, che proseguirà il proprio percorso di recupero fisico seguendo un programma personalizzato. Lo schiacciatore azzurro sarà infatti impegnato dal 29 luglio al 4 agosto al Viola Park di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, dove continuerà il lavoro predisposto dallo staff medico federale. Ad affiancarlo ci saranno Piero Benelli, coordinatore dello staff medico della Nazionale, e il fisioterapista Sebastiano Cencini.

La scelta consente al giocatore di proseguire il recupero nelle migliori condizioni, con l'obiettivo di completare il percorso di riatletizzazione senza accelerare i tempi. Parallelamente, il gruppo guidato da De Giorgi potrà concentrarsi esclusivamente sulla preparazione delle Finals, appuntamento che rappresenta uno degli obiettivi principali della stagione internazionale della Nazionale italiana.