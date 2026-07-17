Dopo il successo ottenuto contro il Belgio, l'Italia si prepara ad affrontare il terzo impegno della Pool 9 di Volleyball Nations League. Gli azzurri, reduci da una giornata dedicata al recupero e agli allenamenti, torneranno in campo sabato 18 luglio alle ore 12.20 italiane per sfidare l'Argentina all'Asue Arena di Osaka. La formazione guidata da Ferdinando De Giorgi ha finora raccolto una vittoria e una sconfitta nella tappa giapponese e punta a conquistare una vittoria che potrebbe garantire la qualificazione matematica alle Finals con un turno di anticipo.

Il match tra Italia e Argentina sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Classifica e obiettivo Finals

L'Italia si presenta alla sfida con un bilancio complessivo di sei vittorie e 20 punti, risultati che valgono l'attuale quinto posto nella graduatoria della Volleyball Nations League. L'Argentina, allenata da Fabian Hugo Muraco, occupa invece la tredicesima posizione dopo aver conquistato una vittoria al tie-break contro il Canada e aver ceduto con lo stesso punteggio a Cuba nelle prime due gare disputate a Osaka. Per entrambe le squadre il confronto rappresenta un passaggio importante della fase intercontinentale: gli azzurri cercano punti preziosi per consolidare la propria posizione tra le migliori otto del torneo, mentre la formazione sudamericana punta a migliorare la propria classifica nelle ultime giornate.

Tra i giocatori presenti, ci sarà particolare attenzione per il centrale azzurro Pardo Mati, classe 2006, il più giovane giocatore di tutta la Pool 9 a Osaka.

I precedenti contro l’Argentina

La tradizione dei confronti diretti è favorevole alla nazionale italiana. Nei 64 precedenti disputati tra le due selezioni, gli azzurri hanno ottenuto 47 vittorie. Tra gli incroci più recenti figurano anche quelli del 2025: agli ottavi dei Mondiali l'Italia si è imposta per 3-0, mentre nella Volleyball Nations League è arrivato un altro successo per 3-1. L'ultimo confronto in ordine di tempo risale invece a meno di due settimane fa, quando le due squadre si sono affrontate in amichevole alla BTS Arena di Trento e l'Italia ha vinto 3-1.

Si trattava però di un test di preparazione, mentre la sfida di Osaka assegnerà punti pesanti per la classifica della Volleyball Nations League. Per questo motivo il confronto avrà un valore differente e rappresenterà un banco di prova significativo nel percorso verso la qualificazione alle Finals.