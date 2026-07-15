L'Italia torna subito in campo nella terza settimana della Volleyball Nations League dopo la sconfitta maturata all'esordio della Pool 9 contro il Giappone. Gli azzurri affronteranno il Belgio giovedì 16 luglio alle ore 8.30 italiane all'Asue Arena di Osaka, con l'obiettivo di conquistare il primo successo della tappa giapponese e rilanciare la corsa verso la qualificazione alle Finals. Anche la formazione belga è reduce da un passo falso nella gara inaugurale, essendo stata superata da Cuba con il punteggio di 3-0. Il confronto metterà quindi di fronte due squadre determinate a muovere la classifica dopo un avvio senza punti.

Il match tra Italia e Belgio sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

La sconfitta contro il Giappone

L'Italia ha ceduto al Giappone al termine di una sfida molto equilibrata, conclusa con il punteggio di 3-2 (24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12) in favore dei padroni di casa. La formazione di Ferdinando De Giorgi è riuscita a conquistare il primo e il quarto set, trascinando la partita al tie-break dopo un confronto giocato con intensità da entrambe le nazionali. Il miglior realizzatore del match è stato il giapponese Ran con 26 punti, seguito da Nishida con 20. In casa Italia invece si sono messi in luce Bovolenta con 15, Lavia con 13, Sanguinetti con 12, Bottolo con 11, gli stessi del subentrato Porro.

Il successo ha consentito al Giappone di consolidare il primo posto nella classifica generale con la nona vittoria nel torneo, mentre gli azzurri sono rimasti fermi a cinque successi e sono chiamati a reagire immediatamente nei prossimi incontri della Pool 9.

I precedenti con il Belgio

La tradizione dei confronti diretti è favorevole all'Italia, che nei 44 precedenti disputati contro il Belgio ha ottenuto 34 vittorie, a fronte di dieci sconfitte. Anche gli incroci più recenti confermano l'equilibrio tra le due nazionali: nell'amichevole disputata il 30 maggio 2026 l'Italia si è imposta per 3-2, mentre ai Mondiali 2025 le due squadre si sono affrontate due volte, con il Belgio vittorioso 3-2 nella fase a gironi e gli azzurri capaci di prendersi la rivincita nei quarti di finale con un netto 3-0.

I precedenti rappresentano un dato statistico positivo, ma la sfida di Osaka avrà un peso specifico diverso, con punti importanti in palio per la classifica della Volleyball Nations League e per la corsa verso la qualificazione alle Finals.