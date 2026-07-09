L'Italia si prepara ad affrontare il Belgio nella seconda partita della Pool 8 di Volleyball Nations League, in corso alla Kai Tak Arena di Hong Kong. la formazione guidata da Julio Velasco arriva all'appuntamento dopo il successo ottenuto all'esordio contro l'Ucraina con il punteggio di 3-1 (25-15, 23-25, 25-10, 25-21). Dopo una giornata dedicata al recupero fisico e agli allenamenti, la nazionale tornerà in campo venerdì 10 luglio alle ore 14.30 italiane con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso nella fase intercontinentale e conquistare la qualificazione matematica per le Finals di Macao.

Il match tra Italia e Belgio sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Il ritorno delle big azzurre

La sfida contro l'Ucraina ha segnato anche il ritorno in campo di alcune delle giocatrici di maggiore esperienza del gruppo azzurro. Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi e Paola Egonu hanno nuovamente vestito la maglia della nazionale, contribuendo ad aumentare il livello tecnico e l'equilibrio della squadra. L'Italia ha iniziato la gara con autorità, imponendo fin da subito il proprio ritmo, prima di concedere il secondo set alle avversarie. Dal terzo parziale le azzurre hanno ripreso il controllo del match, riuscendo a gestire anche la rimonta dell'Ucraina nel quarto set e chiudendo l'incontro senza ulteriori difficoltà.

Indicazioni positive per Velasco in vista dei prossimi impegni della settimana.

I precedenti con il Belgio

Quella contro il Belgio sarà una sfida tra due nazionali che si sono affrontate con frequenza negli ultimi anni. Il bilancio complessivo sorride nettamente all'Italia, capace di conquistare 37 vittorie nei 42 confronti disputati, a fronte di cinque successi della formazione belga. Anche il precedente più recente è favorevole alle azzurre, che nella fase a gironi dei Mondiali si sono imposte con il punteggio di 3-1. Numeri che confermano una tradizione positiva per la nazionale italiana, chiamata ora a dare continuità ai risultati ottenuti in questa Volleyball Nations League e ad ottenere definitivamente la qualificazione alle Finals di Macao.