Sarà Italia-Brasile una delle due semifinali della Volleyball Nations League femminile 2026. Le azzurre di Julio Velasco scenderanno in campo sabato 25 luglio alle ore 10:00 italiane all'East Asian Games Dome di Macao per contendersi un posto nella finale del torneo. Si rinnova così una sfida che negli ultimi anni è diventata un appuntamento ricorrente ai massimi livelli internazionali: le due nazionali si erano affrontate anche nell'ultima finale di Volleyball Nations League e nella più recente edizione dei Campionati del Mondo. Il confronto mette di fronte due delle squadre più competitive del panorama internazionale, pronte a giocarsi l'accesso all'ultimo atto della manifestazione.

Il match tra Italia e Brasile sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

I risultati dei quarti di finale

L'Italia ha conquistato l'accesso alle semifinali superando l'Olanda con un netto 3-0 (25-21, 25-16, 25-16), confermando solidità e continuità nel primo incontro a eliminazione diretta della stagione. Anche il Brasile ha staccato il pass per il penultimo atto della competizione grazie al successo per 3-1 sul Giappone (24-26, 25-22, 25-16, 25-20), al termine di una gara equilibrata soprattutto nelle fasi iniziali. Nell’altra semifinale si affronteranno la Turchia (che ha battuto il Canada 3-1) e le padrone di casa della Cina (che hanno eliminato gli USA al tiebreak).

Il Brasile ha interrotto la serie positiva dell'Italia

L'ultimo precedente risale alla prima settimana della fase intercontinentale di questa Volleyball Nations League, quando le due squadre si affrontarono a Brasilia. In quell'occasione il Brasile si impose al tie-break con il punteggio di 3-2 (25-15, 25-22, 22-25, 24-26, 15-12), interrompendo la lunga striscia di vittorie dell'Italia nelle gare ufficiali. Le azzurre disputarono una partita molto combattuta, pur presentandosi all'appuntamento con un organico non ancora al completo, mentre la formazione allenata da José Roberto Guimarães riuscì a sfruttare anche il fattore campo davanti al pubblico del Nilson Nelson. La semifinale di Macao offrirà quindi all'Italia l'opportunità di misurarsi nuovamente con una delle principali candidate al titolo.