Inizia con un confronto di alto livello la terza e ultima settimana della fase intercontinentale della Volleyball Nations League per l'Italia. Gli azzurri, dopo due giorni di allenamento a Osaka, sono pronti a fare il loro esordio nella Pool 9 affrontando i padroni di casa del Giappone. Il match è in programma mercoledì 15 luglio alle ore 12.20 italiane all'Asue Arena, impianto da circa 10.000 posti. Per la formazione guidata da Ferdinando De Giorgi si tratta di una sfida importante contro la nazionale che occupa attualmente il primo posto della classifica generale, con l'obiettivo di iniziare nel migliore dei modi l'ultima tappa del torneo.

Il match tra Italia e Giappone sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Il bilancio delle prime settimane

L'Italia arriva alla settimana di Osaka con un bilancio di cinque vittorie nelle prime otto partite della competizione, risultati che valgono 16 punti e il sesto posto nella classifica generale. La nazionale azzurra è ancora pienamente in corsa per la qualificazione alle Finals e ogni incontro della Pool 9 potrà incidere sulla graduatoria conclusiva. Affrontare subito il Giappone, protagonista fin qui di un percorso molto positivo, rappresenta un banco di prova significativo per valutare la condizione della squadra e cercare punti preziosi in vista delle successive sfide contro Belgio, Argentina e Cuba.

Gli azzurri non possono permettersi passi falsi e devono dare il massimo in questa settimana per riuscire a centrare l’obiettivo qualificazione e giocarsi il titolo.

I precedenti con il Giappone

La storia dei confronti diretti vede l'Italia in vantaggio sul Giappone. Nelle 67 partite disputate tra le due nazionali, gli azzurri hanno ottenuto 44 vittorie, mentre la formazione nipponica si è imposta in 23 occasioni. Anche il precedente più recente è favorevole all'Italia, che ai quarti di finale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha conquistato il successo con il punteggio di 3-2, al termine di una sfida molto equilibrata. Un risultato che conferma il livello delle due squadre e lascia prevedere un altro confronto intenso nell'esordio della settimana di Osaka.