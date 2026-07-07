Inizia da Hong Kong l'ultima settimana della fase intercontinentale della Volleyball Nations League femminile. La Nazionale italiana è arrivata nella città asiatica e ha svolto il primo allenamento sul campo di preparazione in vista dell'esordio nella Pool 8. Le azzurre scenderanno in campo mercoledì 8 luglio alle ore 11.00 italiane alla Kai Tak Arena per affrontare l'Ucraina, nel primo dei quattro incontri in programma. La squadra allenata da Julio Velasco è chiamata a un finale di fase regolare importante per consolidare la propria posizione in classifica e presentarsi nelle migliori condizioni all'appuntamento con la fase finale della competizione.

Il match tra Italia e Ucraina sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Una sfida importante per la classifica

L'Italia si presenta all'appuntamento occupando il terzo posto della classifica generale con sei vittorie e due sconfitte, un rendimento che avvicina sensibilmente la nazionale azzurra alla qualificazione matematica per le Finals di Macao, in programma dal 22 al 26 luglio. L'Ucraina, invece, affronta questa ultima settimana da quindicesima in graduatoria e con la necessità di conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La sfida inaugurale della Pool 8 mette quindi di fronte due squadre con obiettivi differenti: da una parte l'Italia, che punta a confermare la propria posizione tra le migliori del torneo, dall'altra una formazione alla ricerca di risultati utili per mantenere la categoria.

Le convocate azzurre: tornano le big

Per la tappa di Hong Kong il commissario tecnico Julio Velasco ritrova diverse giocatrici di esperienza che non avevano preso parte ai precedenti appuntamenti della competizione. Tornano infatti a disposizione l'opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, la schiacciatrice Myriam Sylla e la centrale Anna Danesi, elementi che arricchiscono le soluzioni tecniche della nazionale in vista della fase decisiva della Volleyball Nations League. Di seguito l’elenco completo delle convocate azzurre: le palleggiatrici Carlotta Cambi e Alessia Orro; le schiacciatrici Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini; le centrali Denise Meli, Anna Danesi, Linda Nwakalor e Sarah Fahr; gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova; i liberi Ilaria Spirito ed Eleonora Fersino.