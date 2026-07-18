L'Italia di Ferdinando De Giorgi ha ottenuto una netta vittoria contro l'Argentina, imponendosi per 3-0 nella penultima partita della fase a gironi della Nations League. Il successo avvicina gli azzurri alla qualificazione alle Final Eight.

Il match in Asia ha visto Yuri Romanò top scorer con 15 punti, seguito da Mattia Bottolo con 13. La prestazione corale ha controllato il gioco. L'Italia dovrà certificare il passaggio del turno contro Cuba, domani mattina alle 8:30 ora italiana.

Situazione nel girone e i protagonisti

A Osaka, in Giappone, l'Italia affronta partite cruciali per la Final Eight.

Gli azzurri sono al sesto posto in classifica generale con cinque vittorie e sedici punti. Solo le prime sette classificate accedono alla fase finale, oltre alla Cina (Paese ospitante).

Il CT De Giorgi ha schierato rientri importanti: il capitano Simone Giannelli (palleggiatore), l'opposto Yuri Romanò, il centrale Roberto Russo e il libero Fabio Balaso. Già protagonisti nell'amichevole contro l'Argentina, hanno rafforzato il gruppo. Confermati Mattia Bottolo e Daniele Lavia. Alessandro Michieletto resta assente per recupero.

Prossimi impegni e prospettive

La sfida contro Cuba è l'ultimo ostacolo per l'Italia nella fase a gironi. Una vittoria garantirebbe la qualificazione agli atti conclusivi della Nations League.

Il gruppo, tra giovani ed esperti, punta a traguardi importanti.

La rosa include Alessandro Bovolenta, Riccardo Sbertoli, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Francesco Sani e Luca Porro. L'assenza di Michieletto, in recupero, potrebbe essere colmata. Gli azzurri sono chiamati a confermare il percorso e a giocarsi le carte nelle Final Eight della Nations League.