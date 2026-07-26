L'Italia femminile di pallavolo ha conquistato la medaglia di bronzo nella Volleyball Nations League, superando la Cina per 3-1 nella finale per il terzo posto. A Macao, le azzurre di Julio Velasco hanno mostrato carattere e determinazione, vincendo una gara combattuta.

Le italiane hanno iniziato con energia, vincendo il primo set 25-16. La Cina ha reagito nel secondo parziale, pareggiando i conti sul 23-25. L'Italia ha poi ripreso il controllo, chiudendo i set successivi 25-22 e 25-13. Ekaterina Antropova si è distinta come miglior marcatrice, confermando il ruolo chiave.

La risposta delle azzurre e il percorso nel torneo

Questa vittoria contro la Cina è una risposta significativa dopo la sconfitta al tie-break contro il Brasile in semifinale. L'Italia, già due volte campione, ha dimostrato la propria solidità e capacità di reazione. Il gruppo di Velasco ha gestito con lucidità i momenti delicati, meritando il terzo gradino del podio.

Mentre le azzurre festeggiano un risultato prestigioso che le conferma nell'élite internazionale, il torneo si conclude con la finale per l'oro tra Brasile e Turchia.

Il valore del bronzo nella Nations League

La reazione dopo una semifinale persa e la vittoria nella finale per il bronzo testimoniano la crescita e la maturità del gruppo azzurro.

Il terzo posto nella Volleyball Nations League è un segnale positivo per i prossimi impegni. La VNL è una competizione cruciale, che offre alle squadre l'opportunità di confrontarsi ai massimi livelli e affinare la preparazione per i grandi eventi futuri.