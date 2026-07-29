Prosegue il cammino della Nazionale italiana di pallavolo maschile nelle Finals della Volleyball Nations League 2026. Giovedì 30 luglio, gli azzurri del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi affronteranno gli Stati Uniti guidati da Karch Kiraly nel quarto di finale in programma alle ore 9.00 italiane al Beilun Sports and Arts Centre di Ningbo, in Cina. La sfida metterà in palio un posto tra le migliori quattro della competizione e sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV. L'Italia arriva all'appuntamento dopo aver chiuso positivamente la fase preliminare, mentre gli statunitensi rappresentano uno degli avversari più competitivi del panorama internazionale, in un confronto che si preannuncia equilibrato e di alto livello tecnico.

I precedenti con gli Stati Uniti

Le due nazionali si sono già affrontate nell'edizione 2026 della VNL durante la prima settimana disputata a Ottawa. In quell'occasione fu l'Italia ad avere la meglio al termine di una partita molto combattuta, conclusa con il punteggio di 3-2 (25-22, 25-21, 21-25, 21-25, 15-11). Un precedente che conferma l'equilibrio tra le due formazioni e che offre agli azzurri un riferimento positivo in vista del nuovo confronto. Guardando alla storia delle sfide ufficiali, Italia e Stati Uniti si sono incontrate complessivamente 93 volte, con un bilancio favorevole agli azzurri, capaci di conquistare 52 vittorie. Numeri che testimoniano una rivalità consolidata e ricca di confronti importanti nelle principali manifestazioni internazionali.

I primi verdetti delle Finals

Il tabellone delle Finals ha già emesso i primi verdetti. La Slovenia allenata da Fabio Soli è stata la prima squadra a conquistare la qualificazione alle semifinali, superando la Turchia di Igor Kovac con il punteggio di 3-0 (25-21, 35-33, 39-37) al termine di un incontro combattuto nonostante il risultato in tre set. Nell'altro quarto di finale disputato, il Giappone ha rimontato i padroni di casa della Cina imponendosi per 3-1 (23-25, 25-13, 25-16, 25-23). Sarà proprio la formazione giapponese ad attendere in semifinale la vincente della sfida tra Italia e Stati Uniti, rendendo ancora più importante il confronto in programma a Ningbo per gli azzurri di De Giorgi.