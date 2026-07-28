Il nome di Roberto Mancini è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione per la guida tecnica della Nazionale italiana. Questa rinnovata centralità emerge con forza dopo il passo indietro di Andrea Pirlo dalla corsa alla panchina e le successive, significative dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi dirigenziali. Il Consiglio federale della FIGC, convocato per la giornata odierna, si trova ora di fronte all'arduo compito di sciogliere il nodo cruciale sul nuovo commissario tecnico, una decisione attesa con grande interesse dal mondo del calcio.

Il contesto delle dimissioni e le tensioni federali

La candidatura di Andrea Pirlo, inizialmente considerata una possibilità concreta, è naufragata in maniera definitiva a causa delle complesse vicende legate allo sponsor russo Fonbet. Questa situazione ha innescato forti tensioni e dibattiti accesi all'interno della Federazione, creando un clima di incertezza. A seguito di tali problematiche, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le proprie dimissioni, un gesto che ha aperto una nuova e delicata fase nel progetto tecnico della Nazionale, rendendo impellente la necessità di una nuova direzione.

Mancini favorito, Conte sullo sfondo e il ruolo del DT

In questo scenario, Roberto Mancini si profila con decisione come il principale favorito per sedere sulla panchina azzurra.

Un elemento chiave che rafforza la sua posizione è il consolidato e profondo rapporto personale che lo lega al presidente della FIGC, Giovanni Malagò. Sebbene Antonio Conte rimanga un'alternativa di prestigio e di grande esperienza, al momento non risultano essere stati avviati contatti diretti con lui. Per quanto concerne il ruolo strategico di direttore tecnico, la candidatura di Giorgio Chiellini sta guadagnando sempre più consenso e credito all'interno degli ambienti federali.

Le mosse per la nuova gestione tecnica

Il presidente Malagò avrebbe esercitato una notevole influenza per sostenere la candidatura di Mancini durante le discussioni del Consiglio federale, con l'intento dichiarato di chiudere rapidamente la questione della guida tecnica.

Mancini, che ha già ricoperto con successo l'incarico di commissario tecnico dal 2018 al 2023, si sarebbe dichiarato pronto a riprendere le redini della Nazionale, con i dettagli dell'accordo attualmente in fase di definizione. Parallelamente, per il delicato e fondamentale ruolo di direttore tecnico, è emerso anche il nome di Claudio Ranieri come possibile e autorevole candidato, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse al quadro delle nomine.